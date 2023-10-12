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Некоторые астероиды могут содержать тяжелые элементы за пределами таблицы Менделеева

ByРоберт Эндрю

Октябрь 12, 2023
Некоторые астероиды могут содержать тяжелые элементы за пределами таблицы Менделеева

Недавнее исследование, проведенное физиками из Университета Аризоны, предполагает, что некоторые астероиды могут содержать тяжелые элементы, которых нет в таблице Менделеева. Исследователей заинтересовала концепция компактных сверхплотных объектов (CUDO), плотность массы которых превышает плотность осмия, самого плотного встречающегося в природе стабильного элемента.

Команда сосредоточилась на астероиде 33 Полигимния, плотность массы которого превышает максимальную плотность известной атомной материи. Согласно исследованию, это говорит о том, что астероид можно классифицировать как CUDO с неизвестным составом. Для дальнейшего исследования ученые исследовали элементы с атомными номерами выше, чем те, которые в настоящее время указаны в таблице Менделеева.

Хотя осмий остается самым плотным стабильным элементом, исследователи рассматривали возможность существования элементов за пределами таблицы Менделеева. Элементы с более высокими атомными номерами, такие как Оганессон, были получены экспериментально и известны как самые плотные элементы. Однако эти элементы, как правило, нестабильны и имеют короткий период полураспада.

Используя релятивистскую модель атома Томаса-Ферми, команда оценила массовую плотность элементов за пределами атомного номера 110. Они обнаружили, что элементы в ожидаемой теоретической области около атомного номера 164 потенциально могут объяснить высокую плотность массы, наблюдаемую на астероиде 33 Полигимния.

Результаты этого исследования показывают, что если эти сверхтяжелые элементы достаточно стабильны, они потенциально могут существовать в ядрах плотных астероидов. Хотя это предварительный вывод, он имеет захватывающие последствия для области физики и возможности космической добычи полезных ископаемых.

Исследование, опубликованное в The European Physical Journal Plus, предлагает новое понимание состава астероидов и расширяет наше понимание элементов, которые могут существовать во Вселенной.

источники:
– Европейский физический журнал Плюс

By Роберт Эндрю

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