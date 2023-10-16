НАСА недавно объявило о предстоящем максимальном сближении астероида 2023 TT8 с Землей. Ожидается, что этот астероид, двигаясь с удивительной скоростью 28,525 2.2 километров в час, приблизится сегодня на максимальное расстояние, пройдя мимо на расстоянии примерно 2013 миллиона километров. Хотя он недостаточно велик, чтобы вызвать панику, он все же потенциально может нанести некоторый ущерб, если врежется в Землю. Например, в 59 году аналогичный XNUMX-футовый астероид взорвался над городом Челябинск в России, в результате чего были повреждены тысячи зданий и ранены более тысячи человек.

Астероид 2023 TT8 входит в группу околоземных астероидов Аполлона, которые представляют собой космические камни, пересекающие орбиту Земли с большими полуосями, большими, чем у Земли. Этот конкретный астероид никогда в истории не приближался близко, и не ожидается, что он приблизится к нему еще раз в ближайшем будущем. За ее открытием и траекторией внимательно следили с помощью передовых наземных и космических телескопов НАСА, таких как телескоп NEOWISE, Большая миллиметровая/субмиллиметровая решетка Атакамы (ALMA), Pans-STARRS1 и Catalina Sky Survey. Эти телескопы и обсерватории играют решающую роль в изучении астероидов и прогнозировании их потенциального сближения с Землей.

Помимо отслеживания астероидов, НАСА также проводит миссии по более подробному изучению этих небесных тел. Недавно запущенная миссия «Психея» является частью миссии НАСА «Дискавери», направленной на изучение астероида под названием 16 «Психея». Этот астероид особенно интересен, потому что он состоит из месторождений золота, серебра и никеля, потенциальная стоимость которых составляет 10 квадриллионов долларов – это больше, чем вся экономика Земли. Находясь на орбите 16 Психеи в течение 21 месяца, НАСА надеется получить представление о формировании астероидов и планет с металлическим ядром, что также предоставит ценную информацию о происхождении нашей собственной планеты.

источники:

- Поиск в базе данных НАСА по малым телам.

– Исходная статья