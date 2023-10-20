Астероид ближе Луны: астероид 2023 TK15 приближается к Земле

НАСА выпустило предупреждение относительно астероида, который должен пройти мимо Земли на невероятно близком расстоянии примерно в 379,994 2023 километра, что даже ближе, чем Луна. Ожидается, что астероид, получивший обозначение Asteroid 15 TK20, приблизится на максимальное расстояние 2023 октября XNUMX года.

Астероид 2023 ТК15 принадлежит к группе околоземных астероидов Аполлона, в которую входят пересекающие Землю породы с большими полуосями, большими, чем у Земли. Эти астероиды названы в честь астероида Аполлона, открытого Карлом Рейнмутом в 1862 году. НАСА усердно отслеживает эти околоземные объекты, чтобы обеспечить безопасность нашей планеты.

Ученые использовали передовые технологии, такие как телескоп NEOWISE, Атакамскую большую миллиметровую/субмиллиметровую решетку (ALMA) и Catalina Sky Survey, чтобы обнаружить астероид 2023 TK15.

Перемещаясь со скоростью около 79,085 379,994 километров в час, что быстрее, чем у космического корабля, астероид уже в пути. Он пройдет мимо Земли на расстоянии 384,400 XNUMX километров, что ближе Луны на расстоянии XNUMX XNUMX километров от нашей планеты.

Несмотря на близкое сближение, астероид 2023 TK15 считается неопасным из-за его относительно небольшого размера. По оценкам НАСА, его ширина составляет от 130 до 150 футов, что примерно соответствует размеру авиалайнера. Это столкновение знаменует собой первый случай, когда этот астероид был классифицирован как объект, сближающийся с Землей (NEO), а Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) подтвердила, что в будущем сближений не будет, назвав это «возможно, последним близким столкновением».

Интересно, что это событие последовало за несколькими другими недавними пролетами астероидов. 13 октября астероид 2023 TC1, астероид 2023 TB4, астероид 2021 NT14, астероид 2023 TU5 и астероид 2023 TD4 также максимально приблизились к Земле. Эти астероиды были крупнее по размерам и приближались к планете со скоростью 1.7 миллиона километров в час.

Поскольку потенциальное воздействие астероидов по-прежнему вызывает обеспокоенность, дальнейшие исследования и усилия по мониторингу имеют жизненно важное значение для обеспечения безопасности нашей планеты.