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НАСА раскрывает подробности близкого сближения астероида 2023 RU с Землей

ByГабриэль Бота

сентябрь 11, 2023
НАСА раскрывает подробности близкого сближения астероида 2023 RU с Землей

НАСА объявило, что астероид под названием Asteroid 2023 RU приблизится к Земле сегодня, 11 сентября. Агентство отслеживало орбиту астероида с помощью различных спутников и телескопов и собрало важную информацию о его приближении.

Астероид 2023 RU входит в группу околоземных астероидов Аполлона, представляющих собой космические скалы, пересекающие орбиту Земли. Эти астероиды названы в честь астероида Аполлон, открытого немецким астрономом Карлом Рейнмутом в 1862 году. По оценкам НАСА, ширина астероида 2023 RU составляет от 65 до 130 футов, что делает его сравнимым по размеру с самолетом.

Однако, несмотря на свои размеры, астероид 2023 RU не классифицируется как потенциально опасный астероид и не представляет никакой угрозы для Земли. Он приблизится к планете на расстояние 4 миллионов километров, двигаясь со скоростью 72951 километр в час.

Такое близкое сближение астероида 2023 RU важно, поскольку это будет первый раз, когда этот конкретный астероид приблизится к Земле. Согласно данным поиска в базе данных малых тел НАСА, в ближайшем будущем не прогнозируется никаких других близких сближений.

Что касается новостей по теме, в прошлом году НАСА провело свое первое в истории испытание планетарной защиты под названием «Испытание двойного перенаправления астероидов» (DART). Это успешное испытание включало отклонение потенциально опасного астероида Дидим от курса столкновения с Землей. Однако исследователи обнаружили своеобразное поведение спутника Дидима, Диморфоса. Похоже, что Диморфос замедляет свое движение по орбите вокруг Дидимоса, вопреки первоначальным ожиданиям.

Эти близкие контакты с астероидами служат напоминанием о важности дальнейших усилий по отслеживанию и пониманию этих космических камней. Технологии, разработанные космическими агентствами, такими как НАСА и ЕКА, позволяют ученым отслеживать и потенциально отклонять астероиды, чтобы избежать возможных сценариев столкновения.

Источники: НАСА, ЕКА.

By Габриэль Бота

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