Осколки вулканического стекла в Антарктиде раскрывают силу извержения Таупо

Недавнее исследование обнаружило осколки вулканического стекла, погребенные глубоко в ледяных кернах Антарктики, что связывает их с извержением новозеландского вулкана Таупо. Эта находка не только подчеркивает огромную силу извержения Таупо, но и дает новое представление о времени его последнего крупного извержения.

Извержение произошло примерно 1800 лет назад и считается одним из крупнейших и мощных извержений, произошедших за последние 5000 лет. Он опустошил территорию площадью около 20,000 XNUMX километров и распространил вулканические осадки по всему региону. Однако точное время извержения было предметом споров.

Исследователи проанализировали семь геохимически различных осколков вулканического стекла, найденных на глубине 279 метров в ледяном керне острова Рузвельта в Западной Антарктиде. Эти осколки стекла были связаны с извержением Таупо своим геохимическим составом.

Возраст осколков был определен путем изучения смоделированного возраста слоев льда. Это открытие подтверждает, что извержение, скорее всего, произошло в конце лета или начале осени 232 года. Осколки предоставляют ценные доказательства для датировки извержения и понимания поведения вулкана.

Исследование также показало, что один из осколков вулканического стекла соответствовал стеклу, образовавшемуся в результате суперизвержения Таупо примерно 25,500 100 лет назад, в результате которого образовался кратер, который сейчас частично заполнен озером Таупо. По оценкам, это древнее событие примерно в 1991 раз превосходило извержение горы Пинатубо на Филиппинах в XNUMX году.

Обнаружение осколков вулканического стекла в Антарктиде, примерно в 5000 километрах от Таупо, демонстрирует необычайную силу и масштабы извержения. Полученные результаты дают возможность изучить глобальное воздействие вулкана на атмосферу и климат, способствуя лучшему пониманию истории его извержений.

Исследование основано на предыдущих исследованиях, посвященных взрывной истории Таупо. Учёные подсчитали, что за последние 12,000 25 лет произошло по меньшей мере XNUMX извержений Таупо, размер которых варьировался от небольших до масштабных суперизвержений. Хотя вулкан способен нанести значительные разрушения, большинство извержений были меньшими по масштабу.

Источники: научные отчеты, GNS Science.