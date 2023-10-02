Воздействие сверхновых на Землю: определение расстояний и оценка потенциального воздействия

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета Иллинойса, было направлено на определение расстояния до вспышек сверхновых, произошедших 3 миллиона лет назад (SN Plio) и 7 миллионов лет назад (SN Mio), посредством анализа живого радиоактивного изотопа 60Fe. Сверхновые — это впечатляющие смерти массивных звезд, которые играют важную роль в астрофизике и космологии.

Исследование показало, что SN Plio, вероятно, возникла на расстоянии от 50 до 65 парсеков (от 163 до 212 световых лет) от Земли, тогда как приблизительное расстояние до SN Mio было определено как 110 парсеков (359 световых лет). Эти расстояния можно считать относительно «безопасными» для Земли, но последствия вспышек сверхновых все же могут оказать заметное влияние на нашу Солнечную систему.

Взрывы сверхновых испускают высокоэнергетическое излучение, в том числе гамма-лучи, которое может облучать атмосферу Земли в течение нескольких месяцев. Это излучение может значительно уменьшить озоновый слой, делая планету уязвимой для вредных ультрафиолетовых (УФ) лучей Солнца. Восстановление озонового слоя может занять несколько лет.

Хотя взрывы сверхновых являются редкими событиями в нашей галактике Млечный Путь и происходят примерно от одного до трех раз в столетие, вероятность взрыва вблизи Земли в течение миллионов лет вполне вероятна. Однако в настоящее время не существует угрожающих кандидатов в сверхновые, которые могли бы нанести вред Земле.

Одной из хорошо известных звезд, которая потенциально может стать сверхновой в будущем, является Бетельгейзе, красный сверхгигант, расположенный примерно в 550 световых годах от Земли. Недавние наблюдения показали, что ее потускнение произошло из-за пылевого облака, образовавшегося из сверхгорячего материала, выброшенного звездой. Время взрыва Бетельгейзе остается неизвестным.

Сверхновые представляют собой впечатляющие зрелища в космосе и имеют важное значение для эволюции нашей солнечной системы. Понимание их расстояний и потенциального воздействия на Землю имеет решающее значение для изучения жизненных циклов звезд и более широкой области астрофизики.

источники:

– Исследование: сервер предварительной печати arXiv

– НАСА/CXC/RIKEN и GSFC/T. Сато и др.