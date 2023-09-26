Морской лед в Антарктиде продолжает сокращаться, что сигнализирует о возможной смене режима

Морской лед, окружающий континент Антарктида, переживает резкое сокращение, причем за последние два сезона наблюдалось рекордное сокращение. Это снижение является значительным, поскольку оно значительно ниже любых максимальных уровней, наблюдавшихся с момента начала спутникового мониторинга в конце 1970-х годов. Летние минимальные уровни также снижаются: за последние семь лет наблюдалось три рекордно низких летних периода.

Морской лед Антарктики играет решающую роль в регулировании климата Земли. Он отражает солнечную энергию обратно в атмосферу, сохраняя прохладу на планете и изолируя океан. Кроме того, образование морского льда приводит к образованию холодных соленых водных масс, которые вызывают глобальные океанские течения. Поэтому любые существенные изменения морского льда Антарктики могут иметь далеко идущие последствия для климатической системы Земли.

Однако точное предсказание годового цикла замерзания-оттаивания и изменений площади морского льда в Антарктиде оказалось сложной задачей для климатических моделей. Спутниковые записи показывают, что в этом году площадь морского льда достигла рекордно низкого уровня за всю историю спутников в сентябре. Несмотря на запоздалый подъем в прошлом году, когда протяженность морского льда в Антарктике достигла своего максимума к сентябрю, наблюдались разрушительные последствия для императорских пингвинов: ни один птенец не выжил в четырех из пяти мест размножения в одном регионе потери морского льда.

Глобальные климатические модели изо всех сил пытались точно смоделировать морской лед Антарктики, при этом большинство моделей не смогли воспроизвести наблюдаемую тенденцию изменения площади морского льда с 1979 по 2018 год. Хотя различные факторы, такие как характер ветра и волнения, естественная изменчивость, стратосферный озон и талая вода из Антарктический ледяной покров предлагался в качестве потенциального объяснения, но ни одно из них не дало однозначного ответа.

Одной из причин трудностей в понимании морского льда Антарктики является отсутствие прямых измерений толщины морского льда. В отличие от Арктики, где имеются обширные данные, данные о толщине морского льда в Антарктике скудны. Эти данные в основном поступают из пробуренных скважин в морском льду, станций мониторинга и измерений электромагнитной индукции. Получение точных измерений площади и толщины морского льда имеет решающее значение для понимания общего воздействия изменения климата на морской лед.

В последние годы необычные антарктические штормы, подобные тем, которые произошли в проливе Мак-Мердо, способствовали тому, что морской лед стал тоньше, чем обычно. Эти штормы вызвали выдувание морского льда, что привело к серьезным сбоям в работе Антарктики. В 2022 году морской лед в проливе Мак-Мердо был значительно тоньше, чем обычно, что привело к проблемам с безопасностью и необходимости принятия альтернативных мер для мониторинга толщины морского льда.

Продолжающееся сокращение площади морского льда в Антарктике вызывает обеспокоенность по поводу возможного изменения режима, происходящего в этом регионе. Поскольку ученые работают над тем, чтобы лучше понять сложную динамику, влияющую на морской лед Антарктики, крайне важно отслеживать и оценивать эти изменения, чтобы понять их последствия для климатической системы Земли.

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