Резкое сокращение площади морского льда в Антарктиде: смена режима с далеко идущими последствиями

Морской лед Антарктиды, слой замороженной морской воды, окружающий континент, в последние годы значительно сокращается. Зимний максимальный уровень морского льда, который наблюдается с сентября по февраль, значительно ниже всех предыдущих рекордов с момента начала спутникового мониторинга в конце 1970-х годов. Кроме того, летний минимум морского льда также сокращается: за последние семь лет три лета были рекордно низкими.

Последствия такого сокращения морского льда в Антарктике могут иметь далеко идущие последствия для климата Земли. Морской лед играет решающую роль в охлаждении планеты, отражая солнечную энергию обратно в атмосферу. Он также действует как изоляция океана и генерирует холодные соленые водные массы, которые вызывают глобальные океанские течения. Этот ежегодный цикл замерзания и оттаивания морского льда Антарктики является одним из крупнейших сезонных изменений на Земле.

Измерением, используемым для отслеживания протяженности морского льда, является общая площадь поверхности, на которой не менее 15% покрыто морским льдом. В сентябре этого года площадь морского льда достигла рекордно низкого уровня за всю историю спутников для этого времени года. В прошлом году также наблюдалось уменьшение площади морского льда, что имело разрушительные последствия для императорских пингвинов. В одном регионе потери морского льда ни один птенец не выжил в четырех из пяти мест размножения.

Уменьшение количества морского льда в Антарктике сложно точно предсказать. Прогнозирующие климатические модели изо всех сил пытались воспроизвести наблюдаемую тенденцию изменения площади морского льда в Антарктике в период с 1979 по 2018 год. Эти модели, которые являются нашими лучшими инструментами для прогнозирования будущего климата, состоят из отдельных компонентных моделей, представляющих различные физические процессы. Хотя эти модели успешно предсказали потепление поверхности океана и суши, им не удалось смоделировать морской лед Антарктики.

Причины невозможности точного моделирования морского льда Антарктики все еще выясняются. В качестве возможных объяснений были предложены изменения в характере ветра и волнения, естественная изменчивость, стратосферный озон и талая вода антарктического ледникового щита. Однако до сих пор никто не дал однозначного ответа.

Измерение толщины морского льда Антарктики также является сложной задачей, поскольку ее невозможно измерить напрямую с помощью спутников. Ограниченные данные о толщине морского льда поступают из скважин, пробуренных в морском льду, станций мониторинга и измерений электромагнитной индукции.

Уменьшение количества морского льда в Антарктиде является тревожным событием, которое может иметь серьезные последствия для климатической системы Земли. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять основные причины и точно предсказать будущие изменения протяженности и толщины морского льда Антарктики.

источники:

– Исследование: опустошительно низкий уровень морского льда в Антарктике может быть «новой аномалией»

– Статья: Глубокая загадка морского льда Антарктики.