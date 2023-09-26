Морской лед Антарктиды резко сокращается, что потенциально может сигнализировать о смене режима

Морской лед Антарктиды значительно сокращается, его уровень значительно ниже любых зимних максимальных уровней, наблюдавшихся с момента начала спутникового мониторинга в конце 1970-х годов. Это снижение вызывает беспокойство, поскольку морской лед играет решающую роль в климате Земли, отражая солнечную энергию обратно в атмосферу и изолируя океан. Он также генерирует холодные соленые водные массы, которые вызывают глобальные океанские течения.

Морской лед Антарктики ежегодно подвергается циклу замораживания-оттаивания с максимальным охватом в сентябре и минимальным в феврале. Однако летний минимум неуклонно снижается: за последние семь лет было три рекордно низких лета. Некоторые ученые предположили, что это снижение может указывать на изменение режима морского льда Антарктики.

Спутники отслеживают показатель под названием «протяженность морского льда» с 1970-х годов. Протяженность морского льда относится к общей площади поверхности, где не менее 15% покрыто морским льдом. В этом году площадь морского льда достигла рекордно низкого уровня для этого времени года. В предыдущем году площадь морского льда была на 2% ниже средней, что привело к разрушительным последствиям для императорских пингвинов.

Интересно, что климатические модели изо всех сил пытались точно предсказать изменения морского льда в Антарктике. Большинство моделей предсказывали тенденцию к уменьшению площади морского льда в Антарктике, но наблюдаемые данные противоречили этим прогнозам. Причины этого несоответствия остаются неясными, предлагаемые объяснения включают изменения в характере ветра и волнения, естественную изменчивость, стратосферный озон и талую воду с антарктического ледникового щита.

Кроме того, точные измерения толщины морского льда в Антарктиде затруднены из-за ограниченности данных и редкости измерений. Эта информация имеет решающее значение для понимания общего воздействия изменения климата на морской лед. Штормы также играют роль в формировании морского льда Антарктики, как это видно в проливе Мак-Мердо. В 2022 году из-за штормов морской лед в этом регионе стал тоньше, чем обычно, что привело к сбоям и проблемам безопасности операций в Антарктике.

В заключение отметим, что морской лед Антарктиды резко сокращается, что может иметь далеко идущие последствия для климата Земли. Причины этого сокращения и проблемы точного прогнозирования изменений морского льда в Антарктике все еще изучаются. Понимание этих изменений имеет решающее значение для оценки последствий изменения климата и разработки эффективных стратегий смягчения последствий и адаптации.

источники:

– Инга Смит, Эндрю Полинг, Грег Леонард, Марен Элизабет Рихтер, Макс Томас, Пэт Лангхорн, Университет Отаго, и Вольфганг Рак, Кентерберийский университет

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