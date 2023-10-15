Искусственный фотосинтез: многообещающее решение для получения безграничной чистой энергии

Ученые добились значительного прогресса в области искусственного фотосинтеза — процесса, который потенциально может заменить традиционные солнечные панели и обеспечить неограниченную чистую энергию. Это новаторское исследование, изложенное в недавней публикации в журнале ACS Engineering, демонстрирует, как искусственный фотосинтез может генерировать метан, высокоэнергетическое топливо, используя только воду, углекислый газ и солнечный свет.

Команда дальновидных людей, возглавляемая Казунари Доменом, стремится воспроизвести сложный процесс естественного фотосинтеза, чтобы создать искусственную форму фотосинтеза. Используя солнечный свет для расщепления воды на водород и кислород, эта система точно имитирует процессы выработки энергии растениями. Расширение масштабов этого метода потенциально может заменить солнечные панели в качестве основного источника чистой и безграничной энергии.

Однако существуют проблемы, которые необходимо преодолеть при масштабировании системы. Основной задачей является предотвращение утечек метана, которые могут способствовать выбросам парниковых газов и усугубить изменение климата. Исследователи стремятся решить эту проблему путем усовершенствования системы и использования экономически эффективных и легко масштабируемых материалов.

Чтобы подпитывать реакцию, ученые разработали реакционные ячейки, покрытые фотокатализатором из титаната стронция, легированного алюминием, напоминающие солнечные панели. Эти клетки расщепляют воду на водород и кислород, которые затем разделяются. Затем газообразный водород используется для производства метана и воды в отдельной камере. Метан можно использовать в качестве экологически чистого биотоплива или в качестве прекурсора для различных химических веществ.

Хотя система проверки концепции показала многообещающие результаты в течение трех дней непрерывной работы, необходимы дальнейшие улучшения для повышения эффективности искусственного фотосинтеза для производства значительного количества электроэнергии. Однако потенциальные преимущества этой технологии огромны, включая производство экологически чистого биотоплива и химического сырья.

Искусственный фотосинтез открывает большие перспективы в поисках безграничной чистой энергии. Используя процессы выработки энергии растениями, ученые работают над будущим, в котором возобновляемые источники энергии смогут обеспечивать устойчивое и безграничное питание нашего мира.

источники:

– Публикация ACS Engineering об искусственном фотосинтезе.

– Разговор с Казунари Доменом

- NatureWorldNews.com