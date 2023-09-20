Атлас белковой вселенной: открытие новых белковых семейств и складок

Исследователи из Базельского университета и Швейцарского института биоинформатики SIB сделали революционное открытие в области науки о белках. Используя возможности глубокого обучения, они идентифицировали сотни новых семейств белков и даже предсказали новую складку белка. Их результаты были опубликованы в престижном журнале Nature.

Благодаря революционному инструменту искусственного интеллекта AlphaFold предсказание белковых структур с высокой точностью стало реальностью. Этот инструмент, обученный на данных о белках за десятилетия, предоставил ценную информацию о форме белков. Только в прошлом году AlphaFold успешно смоделировала ошеломляющие 215 миллионов белков, включая те, которые не были тщательно изучены экспериментальными методами.

Исследовательская группа под руководством профессора Торстена Шведе и Джоаны Перейры использовала богатую информацию о белках AlphaFold для создания интерактивной сети из 53 миллионов белков. В рамках этой сети они идентифицировали 290 новых семейств белков и обнаружили уникальную белковую складку, напоминающую форму цветка.

Чтобы сделать эту сеть доступной для научного сообщества, команда разработала интерактивный веб-ресурс под названием «Атлас белковой вселенной». Эта платформа позволяет ученым, студентам и преподавателям исследовать разнообразие белков, от структуры до функций и эволюции.

Инструменты на основе глубокого обучения сыграли решающую роль в этом открытии. Используя эти инструменты, команда смогла использовать возможности искусственного интеллекта для раскрытия новых идей в белковой сети. Этот прорыв имеет важное значение для различных областей: от фундаментальных исследований до разработки лекарств и белковой инженерии.

Работа исследовательской группы была поддержана грантом SIB, что подчеркивает важность интеграции ИИ в ресурсы медико-биологических наук. Это исследование служит свидетельством преобразующего потенциала глубокого обучения и интеллектуальных алгоритмов в научных исследованиях.

В заключение отметим, что Атлас Белковой Вселенной открывает перед исследователями и преподавателями захватывающие возможности для изучения скрытого мира белков. Благодаря огромной коллекции белковых семейств и складок этот ресурс обещает способствовать дальнейшим открытиям и достижениям в области науки о белках.

источники:

– Базельский университет

– SIB Швейцарский институт биоинформатики