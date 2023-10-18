Будущее астрономии: искусственный интеллект и бот для исследования ярких переходных процессов

Искусственный интеллект (ИИ) был темой дискуссий, причем дискуссии варьировались от его потенциала спасти мир до его потенциала привести к его концу. В научно-фантастическом сериале «Миссис Дэвис» могущественный искусственный интеллект по имени миссис Дэвис становится неотъемлемой частью человеческого общества. Однако не все слепо доверяют этой технологии, поскольку Симона, скептически настроенная монахиня, заключает сделку с миссис Дэвис, которая включает в себя поиск и уничтожение Святого Грааля.

В реальном мире ИИ используется в различных областях, включая астрономию. Недавно международная группа астрономов под руководством исследователей из Северо-Западного университета представила новый астрономический инструмент искусственного интеллекта под названием Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Этот инструмент призван автоматизировать трудоемкий процесс идентификации кандидатов в сверхновые.

BTSbot в сотрудничестве с роботизированными телескопами успешно идентифицировал, подтвердил и классифицировал ранее не открытую сверхновую без какого-либо участия человека. Этот прорыв знаменует собой первый случай, когда серия роботов и алгоритмов искусственного интеллекта работали вместе, чтобы сделать такое открытие. Отстранив людей от этого процесса, у астрономов будет больше времени для анализа наблюдений и разработки новых гипотез.

Процесс обнаружения сверхновых обычно включает в себя ручное изучение нескольких изображений одной и той же части неба, сделанных в разное время. Этот трудоемкий процесс необходим для выявления вновь появляющихся источников света, которые потенциально могут быть сверхновыми. Как только кандидат будет идентифицирован, астрономы должны собрать спектральные данные, чтобы определить его природу. Автоматизированные инструменты, такие как BTSbot, упрощают этот процесс, позволяя астрономам сосредоточиться на более интересной работе по интерпретации данных.

Для обучения BTSbot команда использовала 1.4 миллиона архивных изображений, включая изображения подтвержденных сверхновых и других временных источников света. Сравнивая несколько изображений неба, система искусственного интеллекта идентифицирует кандидатов на сверхновые и согласовывает их с роботизированным телескопом для получения спектральных данных. Затем данные отправляются на анализ, а полные результаты публикуются в Интернете.

Пока ученые продолжают исследовать границы и возможности применения ИИ, такие инструменты, как BTSbot, повышают эффективность астрономических исследований. Автоматизируя определенные задачи, ИИ высвобождает драгоценное время астрономов, чтобы они могли глубже погрузиться в свои наблюдения и разгадать тайны Вселенной. Пока ИИ по-прежнему сосредоточен на исследовании космоса, его потенциал принести пользу человечеству огромен.

источники:

- Миссис Дэвис (трансляция на Peacock)

– Исследовательская группа Северо-Западного университета