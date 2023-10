Ученые используют ИИ для исследования спорного образца породы возрастом 3.5 миллиарда лет

By

Ученые обратились к искусственному интеллекту, чтобы помочь разрешить давнюю дискуссию относительно образца горной породы возрастом 3.5 миллиарда лет, известного как кремень Апекс, который был обнаружен в регионе Пилбара в Западной Австралии. Первоначально анализ камня показал, что он содержит микроокаменелости древних микробов, что делает его потенциальным претендентом на свидетельство древнейшей жизни на Земле. Однако последующие исследования показали, что кремень может содержать только минералы, что привело к неопределенности и горячим дискуссиям среди ученых.

Команда под руководством минералога Боба Хейзена из геофизической лаборатории Института Карнеги теперь применила машинное обучение, форму искусственного интеллекта, чтобы определить, содержит ли образец горной породы свидетельства прошлой жизни или нет. Их результаты, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, демонстрируют, что этот метод может различать биотические образцы, полученные из живых организмов, и абиотические образцы, полученные из неживых механизмов.

Этот подход важен не только для разрешения споров вокруг кремния Apex, но и для более широкой области астробиологии. Выявив химические закономерности, связанные с жизнью, команда надеется найти новые способы поиска признаков древней жизни на Земле и даже на других планетах Солнечной системы. Вместо того, чтобы просто искать конкретные биомолекулы, такие как ДНК, команда использует более комплексный подход. Они полагают, что химия жизни по своей сути будет отличаться от химии не-жизни, что позволит им идентифицировать биосигнатуры в более широком диапазоне образцов.

Чтобы проверить свою технику искусственного интеллекта, команда исследовала коллекцию из 134 углеродсодержащих образцов с помощью пиролизной газовой хроматографии и масс-спектрометрии (GCMS). Образцы включали различные биологические материалы, такие как человеческие волосы, зерна, семена, бактерии и растения. С помощью этого метода команда продемонстрировала, что можно определить распределение и структуру молекул, связанных с жизнью. Эти открытия открывают новые возможности для поиска внеземной жизни и могут дать представление о происхождении жизни на Земле.

источники:

– Название: Ученые используют машинное обучение для исследования горных пород возрастом 3.5 миллиарда лет

– Источник: Труды Национальной академии наук.