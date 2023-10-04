Исследование Луны в рамках программы НАСА «Артемида» направлено на раскрытие секретов глубокого космоса

Эксперты на 74-м Международном астронавтическом конгрессе в Баку считают, что международная программа НАСА «Артемида», ориентированная на исследование Луны, может совершить революцию в освоении дальнего космоса и проложить путь для будущего проживания людей на Луне и Марсе. Проект «Артемида», запущенный 16 ноября 2022 года с беспилотным космическим кораблем «Орион», вращающимся вокруг Луны, знаменует собой важную веху в освоении космоса.

Долгосрочная цель колонизации других небесных тел обусловлена ​​осознанием того, что ресурсы Земли конечны. Мигель Белло Мора, генеральный директор Испанского космического агентства, подчеркивает важность создания населенных пунктов в альтернативных средах, заявляя: «Наши ресурсы на Земле в конечном итоге закончатся для населения, поэтому нам необходимо колонизировать другие среды, и чем скорее, тем лучше». ».

Космические эксперты утверждают, что пилотируемая миссия на Луну имеет решающее значение для понимания физических и биологических последствий исследования дальнего космоса для астронавтов. Исследования на Международной космической станции (МКС) уже выявили неврологические и физиологические эффекты, с которыми сталкиваются астронавты во время длительных космических полетов. МКС служит ценным аналогом будущих миссий на Луну и Марс, обеспечивая понимание проблем, связанных с уменьшением гравитации и повышенным уровнем радиации.

«Артемида-2», запланированная на ноябрь 2024 года, станет свидетелем первой миссии на орбите Луны с экипажем, за которой последует еще одна орбитальная миссия в рамках «Артемиды-3» в декабре 2025 года. Эти миссии проложат путь к созданию на орбите Луны аванпоста, обслуживающего как плацдарм для исследования дальнего космоса. Разрабатывая посадочные аппараты, изоляционные капсулы для оценки психологических и физических последствий долгосрочных миссий, а также защитное снаряжение для защиты астронавтов от космической радиации, НАСА серьезно готовится к пилотируемой высадке на Луну.

Следующая миссия, «Артемида-2», будет включать в себя несколько членов экипажа, в том числе женщин-космонавтов, таких как Кристина Хаммок Кох из НАСА и Джереми Хансен из Канадского космического агентства. Такой разнообразный состав экипажа призван вдохновить больше женщин на карьеру в освоении космоса и увеличить представленность женщин в отрасли.

источники:

– Международный астронавтический конгресс

- Программа НАСА Артемида

– Испанское космическое агентство

– IMG iStockPhoto (изображение)