Международная команда НАСА награждена за миссию Артемида I

Международная академия астронавтики вручила престижную награду «Лавры за командные достижения 2023 года» международной команде, которая поддерживала миссию НАСА «Артемида I». Награда была вручена 1 октября в рамках программы Дня Академии в Баку, Азербайджан. Команда, состоящая из ученых, инженеров, техников и менеджеров в области космонавтики, была отмечена за выдающиеся результаты и достижения.

Миссия «Артемида I», ставшая первой в серии миссий, была направлена ​​на проведение долгосрочных исследований Луны и подготовку к будущим миссиям на Марс. Эта награда признает вклад НАСА и его партнеров со всего мира в поддержку летных испытаний Artemis I.

Амит Кшатрия, заместитель заместителя администратора программы «Луна-Марс», принял награду от имени команды «Артемида I». Кшатрия выразил благодарность НАСА, международным партнерам и отраслевым партнерам за совместные усилия по достижению успеха миссии. Он подчеркнул важность проведения новаторских научных исследований на Луне и подготовки к следующему гигантскому скачку человечества в освоении Красной планеты.

Миссия «Артемида I» предусматривала запуск беспилотного космического корабля «Орион» с помощью ракеты Space Launch System (SLS). Космический корабль завершил 25.5-дневные летные испытания, преодолев расстояние более 1.4 миллиона миль вокруг Луны и обратно на Землю. Эта миссия стала важной вехой, поскольку космический корабль «Орион» пролетел дальше, чем любой другой космический корабль, построенный для людей, достигнув примерно 270,000 XNUMX миль за пределами Луны. Успех «Артемиды I» проложил путь к последующей миссии «Артемида II», в которой примут участие астронавты.

Наградой «Лавры» отмечен вклад различных международных партнеров, включая Европейское космическое агентство (ЕКА), Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), Итальянское космическое агентство, Израильское космическое агентство и Немецкий аэрокосмический центр. Сеть дальнего космоса сыграла жизненно важную роль в обеспечении космической связи и навигации «Артемиды I» через наземные станции в Австралии и Испании.

За вклад также были отмечены партнеры отрасли, в том числе Aerojet Rocketdyne, Jacobs, Lockheed Martin, Boeing, Teledyne Brown, United Launch Alliance, Northrop Grumman и Airbus. Кшатрия посвятил награду тысячам квалифицированных рабочих и их семьям, участвовавшим в разработке ракеты, космического корабля и вспомогательных систем для «Артемиды I».

Международная академия астронавтики, независимая неправительственная организация, признанная Организацией Объединенных Наций, вручает награду «Лавры». Академия, состоящая из членов из более чем 80 стран, объединяет экспертов в области космонавтики, чтобы отметить достижения, обсудить новейшие проблемы и предоставить рекомендации по невоенному использованию космоса и исследованию Солнечной системы.

В рамках программы «Артемида» НАСА стремится высадить на Луну первую женщину и первого цветного человека. Агентство будет исследовать большую часть лунной поверхности, чем когда-либо прежде, и использовать инновационные технологии, чтобы разгадать тайны нашей Солнечной системы и нашей родной планеты на благо всех.

Источники: Международная академия астронавтики.