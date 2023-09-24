Проект лесовосстановления в обезлесенном заповеднике Амазонки, уничтоженный поджогом

Проект лесовосстановления тропических лесов Амазонки, направленный на восстановление незаконно вырубленного природного заповедника в Бразилии, был уничтожен в результате поджога. В рамках проекта, инициированного группой экологических исследований Rioterra в 2019 году, на 270 гектарах земли было посажено 360,000 XNUMX деревьев. Цель заключалась в том, чтобы не только бороться с изменением климата, но и создать в процессе «зеленые» рабочие места. Однако, как только сожженная земля начала проявлять признаки возобновления роста и поглощения тысяч тонн углерода, ее подожгли.

Пожар, начавшийся 3 сентября, следователи квалифицировали как поджог. Спутниковые снимки показывают, что огонь распространялся в направлении, противоположном ветру, что является распространенным признаком преднамеренного поджога. Полиция выявила нескольких подозреваемых. Мотив поджога, вероятно, препятствовал процессу экологического восстановления в этом районе.

Проект восстановления лесов осуществлялся в государственном природном заповеднике Рио-Прето-Хакунда, в отдаленном месте, доступном только 6 сентября после того, как разрушения были обнаружены на спутниковых снимках. В проекте стоимостью почти 1 миллион долларов, в котором приняли участие более 100 человек, его целью было обеспечить устойчивый источник дохода для местного сообщества за счет посадки таких видов, как пальмы асаи, известные своими питательными и антиоксидантными свойствами.

Разрушение проекта является серьезным препятствием для усилий по борьбе с вырубкой лесов и изменением климата в Амазонии. В нем подчеркиваются текущие проблемы, с которыми сталкиваются экологические организации, а также необходимость усиления защиты и мониторинга уязвимых территорий. Незаконная вырубка лесов по-прежнему остается серьезной проблемой в регионе, вызванная захватом земель для сельскохозяйственных целей.

Потеря восстановленных лесных массивов наносит ущерб не только борьбе с изменением климата, но и местному сообществу, которое рассчитывало на устойчивый доход, полученный в результате проекта. Этот инцидент подчеркивает важность решения основных проблем, которые приводят к вырубке лесов, и принятия более комплексных мер по защите и восстановлению тропических лесов Амазонки.

источники:

– Статья AFP: [Название источника]

– Судебно-медицинский отчет федерального агентства по охране окружающей среды ICMBio.