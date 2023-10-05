Новый взгляд на формирование планетезималей: курганы Аррокота как строительные блоки

Резюме: Недавнее исследование, опубликованное в журнале Planetary Science Journal, выявило двенадцать курганов на Аррокоте, объекте пояса Койпера, что дает ценную информацию об образовании планетезималей. Аррокот, также известный как (486958) 2014 MU69, — самый далекий и примитивный объект, когда-либо исследованный космическим кораблем. Курганы, найденные на Аррокоте, имеют длину около 5 километров и имеют схожие свойства, включая форму, цвет и отражательную способность. Считается, что эти курганы образовались, когда ледяной материал медленно накапливался на поверхности объекта.

По словам Алана Стерна, главного исследователя миссии «Новые горизонты», понимание формирования курганов Аррокота может помочь уточнить модели формирования планетезималей. Если эти курганы служат типичными строительными блоками древних планетезималей, возникает вопрос о предпочтительном размере этих строительных блоков. Открытия Аррокота могут быть полезны для предстоящей миссии космического корабля Люси, целью которой является исследование троянских астероидов Юпитера.

Аррокот является частью пояса Койпера, обширного скопления небольших ледяных тел, которые служат остатками ранних этапов развития Солнечной системы. Подобно Главному поясу астероидов, в поясе Койпера также находятся более крупные объекты, такие как Плутон и Харон. Наблюдения за уникальной формой Аррокота показывают, что две его доли, вероятно, сформировались отдельно, а затем мягко слились в облаке частиц. Его цветовое сходство еще раз подтверждает интерпретацию того, что Аррокот — это первозданный объект, существующий с первых дней существования Солнечной системы.

Курганы Аррокота дают ценную информацию для понимания теорий формирования планетезималей. Предстоящие миссии Люси и комет-перехватчиков будут искать подобные структуры на других нетронутых планетезималях, способствуя нашему пониманию того, как эти объекты аккрецируются в различных регионах древней Солнечной системы. По мере того как ученые продолжают изучать данные, отправленные «Новыми горизонтами», значение Аррокота как ключевого объекта в разгадке тайн нашей космической истории растет.

Определения:

– Пояс Койпера: область за орбитой Нептуна, содержащая небольшие ледяные тела, оставшиеся после формирования Солнечной системы.

– Планетезималь: строительный блок планет, размер которого обычно варьируется от километров до сотен километров.

– Космический корабль Люси: миссия НАСА, направленная на исследование троянских астероидов Юпитера.

– Троянские астероиды: астероиды, находящиеся на той же орбите, что и планета, в стабильных местах, известных как точки Лагранжа.

– Солнечная система: совокупность планет, лун, астероидов, комет и других небесных тел, вращающихся вокруг Солнца.

источники:

- Планетарный научный журнал

— Миссия «Новые горизонты»

- 55-е ежегодное собрание Отдела планетарных наук (DPS) Американского астрономического общества.

– Юго-Западный научно-исследовательский институт (SwRI)

– Космический телескоп Хаббл