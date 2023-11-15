Приручение базилозавра в ARK Survival Ascended: руководство для начинающих

Базилозавр в ARK Survival Ascended (изображение через Studio Wildcard)
Подводный мир ARK Survival Ascend является домом для множества морских существ, одним из самых интересных среди которых является базилозавр. Это пассивное и послушное существо не только обладает уникальным иммунитетом, но и может похвастаться впечатляющими боевыми возможностями. Сегодня мы рассмотрим процесс приручения и использования базилозавра для различных целей в ARK Survival Ascended.
Базилозавра можно найти в более мелких частях океанов, окружающих остров. Его пассивный темперамент делает его идеальным вариантом для новичков, желающих заняться приручением водных существ. Чтобы начать процесс приручения, вам нужно будет собрать еду, такую как корм и мясо высшего качества. Подойдите к Базилозавру и взаимодействуйте с ним, чтобы получить доступ к его инвентарю. Продолжайте кормить его необходимой пищей, помня, что в процессе кормления выделяется кровь, которая может привлечь других существ, таких как Манта и Мегалодон. Крайне важно незамедлительно разобраться с этими существами, чтобы обеспечить успешный процесс приручения.
После приручения базилозавр становится бесценным компаньоном. Его видоспецифичный усиление иммунитета, которое можно активировать, скармливая ему вышеупомянутый исключительный корм, обеспечивает защиту от болезней и вредного воздействия окружающей среды. Более того, его исключительные боевые возможности делают его отличным выбором для подводных сражений и сбора ресурсов.
Вопросы и ответы:
Вопрос: Каков характер Базилозавра в ARK Survival Ascended?
Ответ: Базилозавр обладает пассивным темпераментом, то есть он терпит выживших и других животных, даже когда на них нападают.
Вопрос: Легко ли приручить базилозавра?
О: Да, базилозавр считается одним из самых простых в приручении существ в ARK Survival Ascend.
Вопрос: Каковы уникальные особенности базилозавра?
Ответ: Базилозавр обладает видоспецифичным усилением иммунитета и впечатляющими боевыми возможностями.
Вопрос: Какую пищу рекомендуется использовать для приручения базилозавра?
О: Исключительный корм — лучший выбор еды для приручения базилозавра в ARK Survival Ascended.
Вопрос: Как защитить прирученного базилозавра от привлечения других существ в процессе кормления?
О: Целесообразно незамедлительно удалять любые выделения крови, образующиеся во время кормления, используя быстрых и проворных животных, таких как Ихтиозавр, или устраняя привлечённых существ с помощью AoE-способности Барионикса вращение хвостом.