Приручение базилозавра в ARK Survival Ascended: руководство для начинающих

Базилозавр в ARK Survival Ascended (изображение через Studio Wildcard)

Подводный мир ARK Survival Ascend является домом для множества морских существ, одним из самых интересных среди которых является базилозавр. Это пассивное и послушное существо не только обладает уникальным иммунитетом, но и может похвастаться впечатляющими боевыми возможностями. Сегодня мы рассмотрим процесс приручения и использования базилозавра для различных целей в ARK Survival Ascended.

Базилозавра можно найти в более мелких частях океанов, окружающих остров. Его пассивный темперамент делает его идеальным вариантом для новичков, желающих заняться приручением водных существ. Чтобы начать процесс приручения, вам нужно будет собрать еду, такую ​​​​как корм и мясо высшего качества. Подойдите к Базилозавру и взаимодействуйте с ним, чтобы получить доступ к его инвентарю. Продолжайте кормить его необходимой пищей, помня, что в процессе кормления выделяется кровь, которая может привлечь других существ, таких как Манта и Мегалодон. Крайне важно незамедлительно разобраться с этими существами, чтобы обеспечить успешный процесс приручения.

После приручения базилозавр становится бесценным компаньоном. Его видоспецифичный усиление иммунитета, которое можно активировать, скармливая ему вышеупомянутый исключительный корм, обеспечивает защиту от болезней и вредного воздействия окружающей среды. Более того, его исключительные боевые возможности делают его отличным выбором для подводных сражений и сбора ресурсов.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Каков характер Базилозавра в ARK Survival Ascended?

Ответ: Базилозавр обладает пассивным темпераментом, то есть он терпит выживших и других животных, даже когда на них нападают.

Вопрос: Легко ли приручить базилозавра?

О: Да, базилозавр считается одним из самых простых в приручении существ в ARK Survival Ascend.

Вопрос: Каковы уникальные особенности базилозавра?

Ответ: Базилозавр обладает видоспецифичным усилением иммунитета и впечатляющими боевыми возможностями.

Вопрос: Какую пищу рекомендуется использовать для приручения базилозавра?

О: Исключительный корм — лучший выбор еды для приручения базилозавра в ARK Survival Ascended.

Вопрос: Как защитить прирученного базилозавра от привлечения других существ в процессе кормления?

О: Целесообразно незамедлительно удалять любые выделения крови, образующиеся во время кормления, используя быстрых и проворных животных, таких как Ихтиозавр, или устраняя привлечённых существ с помощью AoE-способности Барионикса вращение хвостом.