Arianespace запустит небольшой геостационарный спутник Intelsat на Ariane 6

Arianespace подписала контракт с Intelsat на запуск спутника IS-45 в первой половине 2026 года. Спутник будет запущен на борту Ariane 6, в частности на варианте Ariane 64. Спутник ИС-45 массой в одну тонну будет нести полезную нагрузку из 12 транспондеров Ku-диапазона. Он основан на платформе HummingSat, разработанной Swissto12 при поддержке Европейского космического агентства.

Этот контракт отмечает почти 40 лет с тех пор, как Arianespace осуществила свой первый запуск для Intelsat, выведя спутник Intelsat 507 на геостационарную орбиту в октябре 1983 года. Однако с тех пор рынок геостационарных спутников существенно изменился. Спрос на эти спутники, которые когда-то были основой рынка коммерческих запусков, в последние годы снизился из-за появления широкополосных группировок на низкой околоземной орбите.

Стефан Исраэль, генеральный директор Arianespace, подчеркивает это изменение спроса, заявляя, что теперь заказывается меньше геостационарных спутников, и они не такие тяжелые, как раньше. Несмотря на этот спад, компании-запускатели по-прежнему считают рынок коммерческой геостационарной орбиты (GEO) важным. Тори Бруно, генеральный директор United Launch Alliance, считает, что этот рынок останется стабильным и будет производить около 10 запусков в год. Том Очинеро, вице-президент по коммерческим продажам SpaceX, также подчеркивает важность рынка GEO и отвергает слухи об исчезновении запусков GEO.

Однако руководители признают, что основной движущей силой спроса на запуск сейчас являются широкополосные созвездия. Конструкция этих группировок требует стабильных темпов запусков даже после завершения строительства системы по мере замены старых спутников. Исраэль отмечает, что, хотя GEO все еще существует, созвездия теперь являются более сильным двигателем роста.

источники:

– [Исходная статья](исходная статья)

– [Интелсат](https://www.intelsat.com/)

– [Arianespace](https://www.arianespace.com/)

– [Swissto12](http://swissto12.com/)

– [Европейское космическое агентство](https://www.esa.int/)