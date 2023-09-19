Исследование вулкана Аргайл выявило ключ к поиску новых месторождений алмазов

Исследователи из Университета Кертина сделали важное открытие при изучении богатых алмазами пород вулкана Аргайл в Западной Австралии. Они определили недостающий третий ингредиент, необходимый для образования ценных розовых бриллиантов. Это открытие может оказать глубокое влияние на глобальные поиски новых месторождений алмазов.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, что помимо углерода глубоко под землей и сил от сталкивающихся тектонических плит, для присутствия розовых алмазов на поверхности Земли необходимы континенты, которые были «растянуты» во время распада континентов на сотни миллионов много лет назад. Это растяжение создало разрывы в земной коре, через которые могла подняться содержащая алмазы магма.

Ведущий исследователь доктор Хьюго Олирук объясняет, что возраст Аргайла оценивается в 1.3 миллиарда лет, что делает его на 100 миллионов лет старше, чем считалось ранее. Его образование связано с распадом древнего суперконтинента. Регион, где расположено месторождение алмазов Аргайл, возник в результате столкновения между регионом Кимберли и северной Австралией, оставив на земле шрам, который никогда полностью не заживет.

Доктор Олирук подчеркивает, что сочетание глубокого углерода, столкновения континентов и растяжения суши имеет решающее значение для поиска розовых алмазов. Он считает, что, выявив эти три ингредиента, станет возможным открыть новые месторождения алмазов, подобные знаменитому руднику Аргайл, который когда-то был крупнейшим в мире источником природных алмазов.

Однако д-р Олирук признает, что поиск новых месторождений розовых алмазов будет сопряжен с трудностями. Большинство месторождений алмазов было обнаружено в центре древних континентов, потому что обнаженные вулканы легче обнаружить. Вулкан Аргайл, расположенный на пересечении двух древних континентов, произвел более 90 процентов розовых алмазов в мире.

Соавтор и главный геолог Мюррей Рейнер из Rio Tinto подчеркивает важность возраста и местоположения вулкана Аргайл для понимания формирования этих редких и ценных драгоценных камней. Исследование было проведено исследователями, связанными с Центром Джона де Латера при Университете Кертина, группой Timescales of Mineral Systems и группой исследований динамики Земли.

В заключение отметим, что открытие третьего ключа, необходимого для выявления новых месторождений алмазов, открывает новые возможности для разведки алмазов. Теперь исследователи лучше понимают условия, необходимые для образования розовых алмазов, и продолжат поиск потенциальных алмазоносных вулканов в Австралии и других регионах.

Источник: Университет Кертина, Nature Communications.