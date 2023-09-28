Перепрофилированные магниты использовались в революционном физическом эксперименте

Ученые из Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США перепрофилируют магниты из лабораторного усовершенствованного источника фотонов (APS) для использования в новой машине, строящейся Брукхейвенской национальной лабораторией и Национальным ускорительным центром Томаса Джефферсона. Эти магниты будут использоваться в электрон-ионном коллайдере (EIC), современном коллайдере частиц, который позволит по-новому взглянуть на фундаментальную структуру материи.
Магниты APS, которые заменяются более совершенными технологиями, по-прежнему находятся в идеальном рабочем состоянии. Перепрофилируя эти магниты, лаборатории экономят деньги и сокращают отходы. По оценкам Кристофа Монтэга из Брукхейвена, это сотрудничество сэкономит налогоплательщикам около 10 миллионов долларов.
EIC приобретет в Аргонне около 700 магнитов, которые делятся на две категории: квадруполи и секступоли. Квадрупольные магниты действуют как линзы, фокусируя электронный луч, а шестиполюсные магниты корректируют любые аберрации, вносимые квадруполями. К счастью, магниты APS можно легко интегрировать в EIC с минимальным ремонтом.
Такое использование переработанных магнитов не только демонстрирует приверженность национальных лабораторий устойчивым практикам, но и способствует расширению научных границ. Джон Берд из Аргонны считает EIC самым амбициозным проектом по ускорителю, когда-либо реализованным Министерством энергетики. Он заявляет: «При создании EIC ученые объединяют все аспекты того, что мы узнали о создании ускорителей. В Аргонне мы не только поставляем магниты, но и обладаем опытом проектирования объектов».
Перепрофилируя магниты и сотрудничая между лабораториями, научное сообщество может избежать проблем с цепочкой поставок и максимально увеличить ресурсы. EIC будет готов сделать новаторские открытия в области ядерной физики благодаря перепрофилированным магнитам и коллективным усилиям ученых из нескольких институтов.
Определения:
– Магниты: объекты с магнитным полем, которое может притягивать или отталкивать определенные материалы.
– Коллайдер частиц: тип научного инструмента, который ускоряет субатомные частицы и заставляет их сталкиваться, позволяя ученым изучать фундаментальные свойства материи.
– APS: Advanced Photon Source, пользовательская установка Управления науки Министерства энергетики США, которая производит высокоэнергетические рентгеновские лучи для научных исследований.
– EIC: Электронно-ионный коллайдер, современная машина, которая сталкивает электроны и ионы для изучения структуры материи.
источники:
– Аргоннская национальная лаборатория Министерства энергетики США.
– Брукхейвенская национальная лаборатория
– Национальный ускорительный центр Томаса Джефферсона