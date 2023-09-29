Гигантский Магелланов телескоп достиг важной вехи в изготовлении первичного зеркала

Гигантский Магелланов телескоп (GMT) добился значительного прогресса в процессе сборки, приступив к изготовлению и полировке своего седьмого и последнего главного зеркала. Эта веха знаменует собой завершение строительства массивной светособирающей поверхности телескопа площадью 368 квадратных метров, которая станет самой большой и сложной оптикой из когда-либо созданных.

Изготовление главного зеркала происходит в Зеркальной лаборатории Ричарда Ф. Кэриса при Университете Аризоны. Под трибунами футбольного стадиона «Аризона Уайлдкэтс» почти 20 тонн чистейшего оптического стекла нагреваются до 1,165 градусов по Цельсию в уникальной печи. Когда стекло плавится, оно принимает форму наружу, образуя изогнутую параболоидную поверхность зеркала. Как только зеркало диаметром 8.4 метра остынет в течение следующих трех месяцев, оно перейдет на стадию полировки.

Главное зеркало GMT — лишь часть замечательного инженерного достижения. В собранном виде семь зеркал телескопа будут функционировать как одно монолитное зеркало диаметром 25.4 метра, обеспечивая до 200 раз большую чувствительность и в четыре раза большее разрешение изображения по сравнению с современными космическими телескопами. Эта зеркальная решетка сделает GMT первым чрезвычайно большим телескопом в мире, у которого будет завершено главное зеркало.

Процесс производства телескопов выходит за рамки производства зеркал. Конструкция телескопа высотой 39 метров строится из 2,100 тонн американской стали на объекте в Рокфорде, штат Иллинойс. Кроме того, ведется производство адаптивных вторичных зеркал GMT.

Ребекка Бернштейн, главный научный сотрудник GMT, подчеркнула новаторский потенциал телескопа. Благодаря своим возможностям высокого пространственного и спектрального разрешения, GMT будет обладать уникальной способностью изучать планеты и потенциально определять их каменистый состав, наличие жидкой воды и молекулярный состав их атмосфер, что может указывать на возможность существования жизни.

Ожидается, что GMT достигнет первого света к концу десятилетия и призван дать ответы на некоторые из самых глубоких вопросов человечества о нашем происхождении и существовании жизни за пределами Земли.

источники:

- Пресс-релиз о гигантском Магеллановом телескопе

– Зеркальная лаборатория Ричарда Ф. Кэриса Университета Аризоны