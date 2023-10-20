Новое исследование предполагает, что сверхплотные астероиды могут содержать сверхтяжелые элементы

Недавнее исследование показало, что некоторые сверхплотные астероиды в нашей Солнечной системе могут состоять из сверхтяжелых элементов, которые никогда не наблюдались на Земле. Эти астероиды имеют плотность, намного превышающую плотность обычного вещества, обнаруженного на нашей планете, что делает их состав уникальным и интригующим для ученых.

Одним из примеров является астероид 33 Полигимния, расположенный в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Плотность Полигимнии настолько велика, что ее невозможно сравнить ни с чем на Земле. Это заставило исследователей поверить в то, что этот и другие подобные астероиды могут состоять из неоткрытых типов материи, которые невозможно объяснить с помощью традиционной физики.

Исследование, проведенное Иоганном Рафельски и его коллегами из Университета Аризоны, было сосредоточено на компактных сверхплотных объектах (CUDO). Эти астрономические тела имеют плотность массы, превышающую плотность осмия, самого плотного элемента, встречающегося в природе на Земле. Исследователи предполагают, что астероиды, подобные Полигимнии, могут состоять из элементов с атомными номерами выше 118, которые никогда раньше не наблюдались.

Исследование, принятое к публикации в European Physical Journal Plus, предполагает, что вокруг атомного номера 164 может существовать «остров ядерной стабильности», где могут существовать сверхтяжелые элементы. Хотя элементы с атомным номером 118 в настоящее время являются теоретическими и нестабильными, ожидается, что плотность этих элементов будет увеличиваться дальше по таблице Менделеева.

Если подтвердится, что некоторые астероиды в поясе астероидов содержат недоступные элементы, они могут стать будущими целями для миссий по добыче полезных ископаемых. Возможность получения сверхтяжелых элементов, даже тех, которые в настоящее время нестабильны или не наблюдаются, изнутри нашей Солнечной системы является захватывающей перспективой.

В заключение, это исследование подчеркивает потенциальное существование сверхтяжелых элементов в сверхплотных астероидах, которые могут дать важную информацию о составе нашей солнечной системы и открыть новые возможности для будущих исследований и добычи ресурсов.

Источник: Сверхтяжелые элементы и сверхплотная материя, Спрингер.