Глобальное распространение и экология кругов фей

Опубликован наиболее полный атлас сказочных кругов — увлекательного явления, характеризующегося узорами голой почвы, окруженными круглыми пятнами растительности. Исследование задокументировало 263 новых места волшебных кругов в 15 странах на трех континентах, включая Мадагаскар и Азию. Однако в Северной Америке официально не зарегистрировано никаких волшебных кругов. Это исследование доказывает, что круги фей встречаются чаще, чем считалось ранее, что позволяет исследователям понять факторы, влияющие на их распространение во всем мире.

Круги фей уже давно очаровывают ученых, а теории о их причинах варьируются от деятельности термитов до радиоактивных минералов. До этого исследования круги фей наблюдались только в засушливых районах юго-западной Африки и центральной Австралии. Авторы исследования заявляют, что это исследование дает представление об экологии, биогеографии и глобальном распространении этих образцов растительности.

Самая известная коллекция волшебных кругов находится в пустыне Намиб на юго-западе Африки, где можно найти миллионы таких кругов. Круги различаются по размеру и состоят из голых участков почвы, окруженных кольцами травы. Согласно исследованию, узоры растительности, похожие на сказочные круги, обычно встречаются в средах, характеризующихся специфическими почвенными условиями, такими как низкий уровень питательных веществ и высокое содержание песка, в сочетании с засушливым климатом с высокими температурами и высокой сезонностью осадков. Некоторые биологические элементы, такие как термитники, также играют роль в наличии этих закономерностей.

Исследователи использовали модели на основе искусственного интеллекта и спутниковые изображения, чтобы идентифицировать новые места с узорами, напоминающими сказочные круги. Открытия расширили известное распространение волшебных кругов на регионы, включая Сахель, Западную Сахару, Африканский Рог, Мадагаскар, Юго-Западную Азию и Центральную Австралию. Интересно, что ни в Америке, ни в Европе до сих пор не было зарегистрировано никаких волшебных кругов.

источники:

- Труды Национальной академии наук.

– Университет Аликанте

Определения:

– Сказочные круги: узоры голой почвы, окруженные круглыми пятнами растительности.

– Образцы растительности: такие узоры, как кольца, полосы и пятна, встречающиеся в пустынях и засушливых регионах.

– Биогеография: изучение распространения видов и экосистем.