Исследование показало, что работа с роботами может привести к социальной лености

Недавнее исследование, проведенное учеными из Берлинского технического университета, показало, что работа с роботами может привести к социальному безделью, когда люди расслабляются и вместо этого позволяют своим коллегам выполнять работу. Исследователи выяснили, проявляют ли люди социальную леность, работая вместе с роботами.

Ученые провели смоделированную задачу по проверке промышленных дефектов, в ходе которой участникам были предоставлены изображения печатных плат, и они должны были проверить их на наличие ошибок. Половине участников сказали, что платы уже были проверены роботом, а другой половине этой информации не предоставили.

На первый взгляд казалось, что присутствие робота не влияет на поведение и производительность участников. Однако при более внимательном рассмотрении исследователи обнаружили, что те, кто знал о предыдущей проверке робота, обнаружили меньше дефектов на более поздних этапах выполнения задачи. Это предполагает феномен, известный как «смотрю, но не вижу», когда люди меньше умственно заняты задачей, когда полагаются на технологии.

Авторы исследования также предупредили, что потеря мотивации и снижение внимания к деталям могут иметь последствия для безопасности, особенно в отраслях, где двойная проверка является обычным явлением. Они признали, что их исследование имело некоторые ограничения, в том числе лабораторные условия и тот факт, что участники не работали напрямую с роботом.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить масштабы этой проблемы в реальной рабочей среде и ее влияние на результаты работы. Понимание потенциальных негативных последствий работы с роботами будет иметь решающее значение, поскольку технологии продолжают развиваться в области сотрудничества человека и робота.

источники:

– Саймек, Д.Х., Оннаш, Л. (2021). Социальная безделье в сотрудничестве человека и робота: случай ситуационного взаимодействия и исключения. Границы робототехники и искусственного интеллекта.

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