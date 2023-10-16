Пульсары — ключ к поиску темной материи?

Новое исследование предполагает, что пульсары, особенно их остаточные свечения, могут быть ключом к обнаружению частиц темной материи, известных как аксионы. Хотя слабовзаимодействующие массивные частицы (вимпы) чаще всего рассматриваются как кандидаты на роль темной материи, еще одним популярным вариантом являются аксионы. Первоначально предложенные для решения определенных сложностей в физике элементарных частиц, аксионы представляют собой маломассивные, беззарядные частицы, которые не сильно взаимодействуют с обычной материей или светом, что делает их идеальными кандидатами на темную материю. Однако проблема заключается в обнаружении слабого и рассеянного света, возникающего в результате распада аксионов на фотоны.

Предлагаемое исследование исследует возможность обнаружения остаточного свечения аксионов путем фокусировки на пульсарах, которые представляют собой нейтронные звезды, окруженные сильными магнитными полями. Пульсары генерируют мощные потоки энергии от своих магнитных полюсов, производя огромное количество аксионов, которые теоретически распадаются на свет. Авторы исследования разработали модель для оценки количества света, образующегося при распаде аксиона, и смоделировали его появление в радиовспышках мощных пульсаров. Они сравнили свою модель с наблюдениями за 27 близлежащими пульсарами, но не обнаружили никаких доказательств существования аксионов.

Результаты этого исследования не предполагают, что аксионы являются темной материей; вместо этого они исследуют существование самих аксионов. На основе своих наблюдений исследователи смогли ограничить массу аксионов, обнаружив, что они не могут быть легче 10-8 электрон-вольт или тяжелее 10-5 электрон-вольт. Это ограничение массы дает ценную информацию о физике элементарных частиц, но оставляет природу частиц темной материи все еще неуловимой.

Пока продолжаются поиски неуловимой темной материи, это исследование подчеркивает потенциал пульсаров и их остаточного свечения в разгадке тайн аксионов и потенциальном раскрытии природы самой темной материи.

Источник: Дион Ноордхейс и др., «Новые ограничения на аксионы, образующиеся в каскадах полярной шапки пульсаров», Physical Review Letters (2023).

Источник: Вселенная сегодня

Цитата: «Являются ли пульсары ключом к поиску темной материи?» (2023, 16 октября) получено 16 октября 2023 г.