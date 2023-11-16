Преимущества разделения тренировок на длинные дистанции для улучшения здоровья костей и производительности

Когда дело доходит до подготовки к забегу, традиционная практика еженедельного бега на длинные дистанции уже давно считается необходимой. Однако недавние исследования показывают, что эта проверенная временем традиция, возможно, не так уж и хороша. Фактически, появляется все больше свидетельств того, что разделение длинной пробежки на две более короткие пробежки, разделенные несколькими часами отдыха, может быть более эффективной стратегией как для поддержания здоровья костей, так и для улучшения производительности.

Одной из основных причин, по которой бег на длинные дистанции может быть вреден для ваших костей, является постоянная нагрузка, которую он оказывает на них. Когда вы нагружаете свои кости, занимаясь такими видами деятельности, как бег, они адаптируются и набирают массу, чтобы выдержать нагрузку. Однако превышение определенного порога стресса может фактически снизить чувствительность ваших костей, препятствуя их дальнейшей адаптации.

Исследования показали, что после четырех-восьмичасового отдыха ваши кости снова становятся чувствительными к стрессу. Это говорит о том, что пробежка на две короткие дистанции с периодом восстановления между ними может быть более полезна для здоровья костей, чем один длинный непрерывный бег. Позволяя вашим костям восстанавливаться и адаптироваться между пробежками, вы все равно сможете преодолеть то же расстояние, сводя к минимуму негативное воздействие на костную массу.

Хотя идея разделения долгосрочной перспективе может показаться нетрадиционной, существуют научные доказательства, подтверждающие ее эффективность. Исследование, проведенное на мышах, показало, что три 10-минутных пробежки в течение дня привели к такой же адаптации, как и одна 30-минутная пробежка. Кроме того, чемпионка по сверхбыстрому бегу Камилла Херрон, известная своими многочисленными мировыми рекордами, включает в свои тренировки только один или два длинных пробега в месяц.

Означает ли это, что вам следует полностью отказаться от недельного долгосрочного бега? Не обязательно. Длинные забеги по-прежнему имеют свои преимущества, например, тренировка заправки и подготовки к гонке. Однако главное — избегать выполнения их подряд или каждую неделю. Вместо этого рассмотрите возможность включения более коротких и частых пробежек, чтобы дать костям достаточно времени для восстановления и адаптации.

Помните, что бег очень индивидуален, и то, что подходит одному бегуну, может не подойти другому. Если вы испытываете усталость, выгорание или частые травмы, возможно, стоит подумать о новом подходе. Уделяя приоритетное внимание здоровью костей и адаптируя тренировки к потребностям вашего тела, вы можете улучшить производительность и снизить риск травм от перенапряжения.

FAQ

1. Вреден ли бег на длинные дистанции для здоровья костей?

Бег на длинные дистанции может вызвать значительную нагрузку на кости, что может привести к снижению чувствительности и затруднить их способность к дальнейшей адаптации. Однако разделение длинной пробежки на более короткие пробежки с периодами восстановления между ними может помочь сохранить здоровье костей, преодолевая при этом ту же дистанцию.

2. Поддерживается ли разделение долгосрочной стратегии научными исследованиями?

Да, существуют научные данные, подтверждающие эффективность разделения долгосрочных перспектив. Исследования, проведенные на мышах, показали, что более короткие пробежки в течение дня могут привести к такой же адаптации, как и одна непрерывная длительная пробежка. Кроме того, тренировочный подход опытной бегуньи Камиллы Херрон, который включает меньшее количество длинных пробежек, предоставляет реальные доказательства его преимуществ.

3. Должен ли я полностью исключить из тренировок еженедельный бег на длинные дистанции?

Хотя нет необходимости полностью исключать еженедельные долгосрочные пробежки, полезно избегать их выполнения подряд или каждую неделю. Включение более коротких и частых пробежек с достаточным временем восстановления может быть более эффективной стратегией для поддержания здоровья костей и снижения риска травм от перенапряжения.

4. Как я могу воспользоваться преимуществами длинных пробежек?

Длинные пробеги полезны для тренировки заправки и подготовки к гонкам. Вместо того, чтобы выполнять их каждую неделю, рассмотрите возможность включения некоторых из них в свой план тренировок, обеспечивая при этом достаточное время для восстановления между ними. Таким образом, вы по-прежнему сможете получать пользу от длинных пробежек, сводя при этом к минимуму потенциальное негативное воздействие на кости.

5. Бег очень индивидуален?

Да, бег очень индивидуален, и то, что подходит одному бегуну, может не подойти другому. Важно прислушиваться к своему телу, следить за своей производительностью и восстановлением и соответствующим образом корректировать тренировки. Если вы испытываете усталость, выгорание или повторяющиеся травмы, возможно, стоит изучить альтернативные подходы к тренировкам, например разделить бег на длинные дистанции.