Новые данные проливают свет на последствия исторических землетрясений

Недавнее исследование, опубликованное в Журнале геофизических исследований: Solid Earth, показывает, что центральная и восточная часть Соединенных Штатов все еще могут испытывать толчки от смертоносных землетрясений, произошедших в 1800-х годах. Это открытие бросает вызов давнему убеждению, что стабильные регионы, такие как Северная Америка, не испытывают значительной сейсмической активности.

В отличие от областей вблизи границ плит, стабильные континентальные внутренние районы Северной Америки редко подвергаются землетрясениям. Это заставило ученых усомниться в источнике современной сейсмичности в этих регионах. Чтобы исследовать это явление, исследователи сосредоточили свое внимание на трех крупных землетрясениях, произошедших в 17 и 19 веках: одном недалеко от Квебека, Канада, в 1663 году, другом на границе Миссури и Кентукки в 1811–1812 годах, а также знаменитом Чарльстонском землетрясении в Южной Каролине в 1886–XNUMX годах. XNUMX.

Используя метод ближайшего соседа и анализируя землетрясения в радиусе 250 километров от исторических эпицентров, исследователи смогли выявить потенциальные афтершоки. Порог магнитуды 2.5 был установлен для обеспечения точной регистрации, что позволяет команде различать афтершоки и фоновую сейсмическую активность.

Анализ пространственного распределения позволил лучше понять природу сейсмической активности. Удивительно, но выяснилось, что последовательность афтершоков возле Квебека не связана с современной сейсмичностью. Однако исследование предполагает, что землетрясения вдоль границы Миссури-Кентукки и в Чарльстоне все еще могут вызывать афтершоки, даже столетия спустя.

Подсчитано, что примерно 30 процентов землетрясений вблизи границы Миссури и Кентукки и 16 процентов в Чарльстоне, вероятно, являются афтершоками исторических землетрясений. Эти результаты подчеркивают сложный и постоянный характер сейсмического ландшафта в этих регионах.

Это исследование бросает вызов традиционному пониманию сейсмической активности в стабильных регионах и подчеркивает необходимость дальнейших исследований, чтобы полностью понять долгосрочные последствия исторических землетрясений. Понимание источников и природы современной сейсмичности имеет решающее значение для улучшения оценки опасностей и обеспечения безопасности населения в сейсмоопасных районах.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое сейсмическая активность?

Ответ: Под сейсмической активностью понимают возникновение землетрясений или связанных с ними явлений, таких как подземные толчки и афтершоки, вызванных движением тектонических плит.

Вопрос: Что такое афтершоки?

Ответ: Афтершоки — это небольшие землетрясения, которые происходят после более сильного землетрясения и вызваны изменением напряжений в земной коре.

Вопрос: Почему важно изучать афтершоки?

Ответ: Изучение афтершоков дает ценную информацию о поведении сейсмических событий, помогает понять последствия сильных землетрясений и помогает оценить будущую сейсмическую опасность в пострадавших регионах.

Вопрос: Чем афтершоки отличаются от форшоков?

Ответ: Форшоки — это меньшие землетрясения, которые предшествуют более сильным землетрясениям и являются частью той же последовательности. Афтершоки, с другой стороны, происходят после более сильного землетрясения и могут продолжаться в течение нескольких дней, недель или даже месяцев.

Вопрос: Подвержены ли стабильные регионы землетрясениям?

Ответ: Как правило, в стабильных регионах вдали от границ плит происходит меньше землетрясений по сравнению с тектонически активными областями. Однако это исследование предполагает, что даже стабильные регионы могут испытывать последствия исторических сейсмических событий.