Сообщество астрофизиков рекламирует смену парадигмы в нашем понимании Вселенной после открытия массивного скопления галактик под названием Эль-Гордо. По мнению группы исследователей из Великобритании и Германии, существование Эль-Гордо несовместимо со стандартными теориями космологии и может потребовать новой модели гравитации.

В стандартной космологии галактические скопления образуются на пересечениях нитей темной материи внутри космической паутины. Ожидается, что эти кластеры должны расти с одинаковой скоростью по мере попадания материи в узлы. Однако Эль-Гордо является исключительно массивным для своего возраста, что вызывает вопросы о процессе его формирования. Недавние наблюдения с использованием космического телескопа «Хаббл» и моделирование, проведенное исследователями, показывают, что морфологию, температуру и рентгеновскую светимость Эль-Гордо можно объяснить только в том случае, если два меньших скопления столкнулись на необычно высокой скорости.

Это открытие бросает вызов роли темной материи в стандартной космологической модели, известной как ΛCDM или LCDM. Темная материя — загадочное вещество, которое, как полагают, составляет значительную часть всей материи во Вселенной. Однако моделирование показывает, что скорость столкновения, необходимая для Эль-Гордо, не может быть объяснена гравитационными моделями темной материи. Это несоответствие вызывает сомнения в достоверности LCDM.

Исследователи выступают за альтернативную теорию гравитации, известную как Модифицированная Ньютоновская Динамика (МОНД), которая не опирается на существование темной материи. Они полагают, что Эль-Гордо и другие скопления, демонстрирующие противоречия с LCDM, служат доказательством того, что темная материя — это фантазия. Однако некоторые ученые утверждают, что наблюдаемые в этих скоплениях аномалии можно объяснить систематическими ошибками или разной интерпретацией данных.

Эти продолжающиеся дебаты требуют более тесного сотрудничества между астрономами-наблюдателями и физиками-теоретиками. В нем подчеркивается важность объединения сбора, анализа и интерпретации данных для развития более полного понимания Вселенной.

В заключение отметим, что огромные размеры Эль-Гордо бросают вызов нынешнему пониманию космологии и поднимают серьезные вопросы о роли темной материи. Приведет ли это открытие к смене парадигмы в нашем понимании Вселенной, еще неизвестно. Тем не менее, это подчеркивает постоянное стремление к знаниям и постоянные сомнения в устоявшихся теориях в области астрофизики.

источники:

- Астрофизический журнал

– Мир физики