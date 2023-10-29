Собаки умнее волков? Не совсем, но это сложно

Собаки прошли долгий путь с момента своего развития от серых волков более 15,000 XNUMX лет назад. Однако действительно ли современные собаки умнее своих предков? Ответ, по мнению экспертов, не так однозначен. Хотя собаки и волки обладают разными когнитивными способностями, было бы неточно утверждать, что один по своей природе умнее другого.

Познание животных включает в себя ряд способностей, которые можно разделить на две категории: социальное познание и несоциальное познание. Социальное познание относится к навыкам человека при взаимодействии с другими животными, тогда как несоциальное познание относится к тому, как животные воспринимают физический мир вокруг себя и манипулируют им. Собаки и волки обладают различными когнитивными способностями, которые соответствуют их специфическому образу жизни.

Тест на наведение — это распространенный эксперимент, используемый для измерения когнитивных навыков как у собак, так и у волков. В недавнем исследовании ученые заметили, что собаки в два раза чаще, чем волки, находят спрятанную еду по таким сигналам, как указание пальцем или взгляд. Эти результаты показывают, что когнитивные способности собак предназначены для понимания человеческих жестов и намерений. И наоборот, волки, возможно, лучше понимают причину и следствие, как они продемонстрировали в эксперименте, в котором они воздерживались от приближения к пустой чашке, которую встряхивали. Понимание причинно-следственной связи волками, вероятно, является адаптивным, учитывая их зависимость от независимой охоты в лесу.

Однако когнитивные способности нельзя свести к простой рейтинговой системе. Фридерике Рэндж, основатель Центра науки о волках в Вене, подчеркивает, что существует множество тестов для оценки когнитивных навыков у собак и волков. В целом волки более склонны к выполнению задач совместно с себе подобными, тогда как собаки преуспевают в выполнении задач вместе с людьми.

Цель этих тестов не в том, чтобы установить, являются ли собаки умнее волков, а в том, чтобы глубже понять, как их уникальные когнитивные способности позволяют им ориентироваться в мире. Точно так же, как было бы сложно сравнивать интеллект таких людей, как Ван Гог и Эйнштейн, оценка интеллекта животных оказывается еще более сложной задачей из-за разнообразия их навыков.

В заключение отметим, что интеллект собак и волков невозможно измерить простым способом. Каждый вид обладает когнитивными навыками, подходящими для его конкретной среды и требований. Понимание этих различий помогает нам оценить замечательные когнитивные способности, которые проявляют собаки, как домашние, так и дикие.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Собаки умнее волков?

Хотя собаки и волки обладают разными когнитивными способностями, было бы неточно утверждать, что одни по своей сути умнее других. Собаки часто лучше понимают человеческие жесты и намерения, тогда как волки демонстрируют более глубокое понимание причины и следствия.

Как исследователи измеряют когнитивные способности собак и волков?

Ученые проводят различные эксперименты для оценки когнитивных способностей собак. Одним из распространенных тестов является тест на указание, при котором исследователи прячут еду и подают сигналы, такие как указание или взгляд. Исследователи также изучают способности животных понимать причину и следствие, их эффективность в социальных и физических задачах и многие другие факторы.

Почему ранжирование интеллекта среди собак и волков является сложной задачей?

Сравнивать интеллект собак и волков или любых двух особей сложно из-за разнообразия их навыков. Различные виды демонстрируют когнитивные способности, соответствующие их конкретным экологическим и эволюционным адаптациям. Кроме того, интеллект сложно определить даже в человеческом контексте.

Играет ли одомашнивание роль в когнитивных различиях между собаками и волками?

Да, одомашнивание повлияло на когнитивные способности собак. Собаки адаптировались к жизни и работе с людьми, что способствовало развитию иных когнитивных навыков по сравнению с их дикими собратьями. Волки, с другой стороны, больше полагаются на совместные задачи внутри своих групп.