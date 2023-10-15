Грузовые суда и изменение климата: может ли быть виновником топливо с низким содержанием серы?

Новый рекорд был установлен в сентябре 2023 года, когда глобальная температура была на 1.8°С выше нормы. Эта беспрецедентная жара заставила некоторых задуматься, могут ли грузовые суда, которые теперь должны использовать топливо с низким содержанием серы, способствовать изменению климата. С начала 2020 года судам предписано использовать нефть с содержанием серы не более 0.5%, что снижает уровень сернистого газа и улучшает качество воздуха. Однако есть опасения, что такое изменение топлива может иметь непредвиденные последствия.

По мнению ученых, теория, связывающая топливо с низким содержанием серы и повышение температуры, имеет определенные основания, но она не является движущей силой нынешней волны тепла. При сжигании топлива образуются охлаждающие частицы, которые способствуют образованию облаков и отражают солнечный свет, но при этом также выделяется большое количество углекислого газа, нагревающего планету. Ученый-климатолог Олаф Моргенштерн считает, что влияние более чистого судового топлива на глобальные температуры будет минимальным, и для его реализации потребуется несколько лет.

Важно отметить, что ископаемое топливо — не единственный источник охлаждающих частиц. Водоросли также производят подобные частицы, оказывающие охлаждающее воздействие на планету. Кроме того, эти частицы теряют часть своей силы по мере того, как становятся более распространенными. По словам Моргенштерна, последствия удаления некоторых из этих частиц из атмосферы неопределенны и их сложно оценить.

Хотя использование топлива с низким содержанием серы приносит пользу здоровью человека и окружающей среде, его влияние на глобальные температуры вряд ли будет значительным по сравнению с другими факторами, такими как выбросы ископаемого топлива и погодное явление Эль-Ниньо. Моргенштерн объясняет недавнее повышение температуры продолжающимся глобальным потеплением и влиянием Эль-Ниньо. Он подчеркивает, что повышение температуры не было линейным, а происходило ступенчато, часто совпадая с годами Эль-Ниньо. Прибытие Эль-Ниньо, когда теплая вода перемещается по Тихому океану, выделяя тепло в воздух, имеет последствия во всем мире.

Хотя грузовые суда могут способствовать изменению климата, они являются лишь частью головоломки. Общее влияние топлива с низким содержанием серы на глобальные температуры, вероятно, будет небольшим, а другие факторы, такие как выбросы ископаемого топлива и природные климатические явления, будут иметь более существенное влияние. Крайне важно продолжать исследования и понимать сложные взаимодействия между различными факторами, чтобы эффективно решать проблему изменения климата.

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