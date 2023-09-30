Биологические частицы играют решающую роль в формировании арктических облаков

Исследователи недавно опубликовали исследование в журнале Nature Communications, раскрывающее важную роль, которую биологические частицы, такие как пыльца, споры и бактерии, играют в образовании льда в арктических облаках. Эти результаты имеют важное значение для науки о климате и нашего понимания быстро меняющегося арктического климата.

Исследование проводилось в течение нескольких лет в обсерватории Цеппелин на Шпицбергене, Норвегия. Используя чувствительную оптическую технику, основанную на рассеянии света и флуоресценции, индуцированной УФ-излучением, исследователи смогли идентифицировать и подсчитать эти биологические частицы по отдельности, несмотря на их ничтожные концентрации.

Исследователи также исследовали сезонную динамику этих биологических частиц и установили корреляции с такими переменными, как снежный покров, температура и метеорологические параметры. Они подтвердили наличие биологических частиц с помощью различных методов, включая электронную микроскопию и обнаружение специфических веществ, таких как арабит и маннит.

Арабит и маннит представляют собой соединения сахарного спирта, обычно встречающиеся в микроорганизмах. Обнаружение этих веществ в воздухе предполагает присутствие грибковых спор, которые могут происходить как из местных источников, так и из атмосферного переноса на большие расстояния.

Количественное определение частиц, образующих зародыши льда, и понимание их свойств оказалось сложной задачей. Исследователи использовали два различных метода, включая сбор частиц на фильтрах в течение недели с последующим лабораторным анализом. Кроме того, им удалось идентифицировать белковый компонент зародышеобразующих частиц льда, подвергая фильтры дополнительному нагреву.

Эти результаты имеют важное значение для науки о климате, поскольку они могут улучшить представление взаимодействий аэрозоля и облаков в климатических моделях и уменьшить неопределенности, связанные с оценками антропогенного радиационного воздействия.

В целом, исследование проливает свет на решающую роль, которую биологические частицы играют в формировании арктических облаков. Понимание этого процесса необходимо для точного прогнозирования и понимания последствий изменения климата в Арктике.

источники:

– Природные коммуникации

- ГОДЫ