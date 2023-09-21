Самая старая деревянная конструкция, когда-либо обнаруженная, указывает на продвинутых предков

Археологи сделали революционное открытие на водопаде Каламбо в Замбии, раскопав старейшую когда-либо найденную деревянную конструкцию, возраст которой составляет не менее 476,000 XNUMX лет. Это открытие позволяет предположить, что наши предки были более развитыми, чем считалось ранее. Деревянная конструкция, предположительно представляющая собой платформу, дорожку или приподнятое жилище, исключительно хорошо сохранилась и демонстрирует использование каменных инструментов для соединения двух больших бревен вместе. На этом месте также была обнаружена коллекция деревянных инструментов, в том числе клин и палка-копалка.

Это открытие бросает вызов представлению о том, что наши предки были кочевниками, поскольку сооружение, похоже, представляет собой постоянное жилище возле водопадов. Наличие постоянного источника воды позволяет предположить, что наши родственники имели возможность планировать и строить постоянные сооружения. Ведущий автор исследования, археолог Ларри Барэм, подчеркивает, что находка демонстрирует преобразующие способности и абстрактное мышление наших предков. Он предполагает, что они использовали свой интеллект, воображение и навыки, чтобы создать нечто, чего ранее никогда не существовало.

Считается, что высокий уровень воды в водопаде Каламбо сохранил деревянную конструкцию на протяжении веков. Люминесцентное датирование, новый метод, использованный исследователями, выявил возраст структуры и подтвердил, что она возникла еще до эволюции Homo sapiens. Предыдущие деревянные постройки датировались примерно 9,000 лет назад, что делает это открытие очень важным для понимания способностей наших ранних предков.

Эта находка подчеркивает когнитивные способности наших предков, включая планирование, визуализацию и способность создавать сложные структуры. Это бросает вызов предыдущим предположениям о способностях и образе жизни древних людей. Хотя для полного понимания цели и функции этой структуры необходимы дальнейшие исследования, очевидно, что наши предки обладали способностью к продвинутому мышлению и решению проблем.

источники:

– Природа (журнал)