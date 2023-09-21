Исследование показало, что люди строили деревянные конструкции полмиллиона лет назад

Исследователи из Ливерпульского университета и Университета Аберистуита обнаружили доказательства того, что люди строили конструкции из дерева полмиллиона лет назад. Команда раскопала хорошо сохранившуюся древесину на археологическом участке водопада Каламбо в Замбии, возраст которого насчитывает не менее 476,000 XNUMX лет и предшествует эволюции Homo sapiens. Следы каменных орудий на древесине свидетельствуют о том, что древние люди сформировали и соединили два больших бревна, чтобы создать конструкцию, возможно, платформу или часть жилища.

Это открытие бросает вызов преобладающему мнению о том, что люди каменного века были кочевниками. Этот регион был постоянным источником воды и обилием еды, что позволяло этим людям селиться и строить постройки. Открытие деревянных построек демонстрирует, что эти древние люди обладали интеллектом, воображением и навыками для создания чего-то, чего раньше никогда не существовало.

Исследовательская группа использовала новые методы люминесцентного датирования, чтобы определить возраст находок. Проанализировав, когда минералы в окружающем песке в последний раз подвергались воздействию солнечного света, исследователи смогли определить возраст древесины в полмиллиона лет. Этот новый метод датирования имеет важное значение для понимания эволюции человека и позволяет датировать события еще дальше во времени.

Водопад Каламбо, расположенный на реке Каламбо, находится на границе Замбии и региона Руква в Танзании. Он известен своим археологическим значением и был номинирован на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Недавние открытия подчеркивают важность этого объекта, и исследователи выступают за признание его объектом Всемирного наследия Организации Объединенных Наций.

Это исследование является частью более широкого проекта «Глубокие корни человечества», финансируемого Советом по исследованиям в области искусств и гуманитарных наук Великобритании. Целью проекта является исследование того, как развивались человеческие технологии в каменном веке. Проект предполагает сотрудничество с Комиссией по сохранению национального наследия Замбии, Музеем Ливингстона, Музеем Мото-Мото и Национальным музеем в Лусаке. Исследователи ожидают, что в заболоченных песках водопада Каламбо будут сделаны новые интересные открытия.