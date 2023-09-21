CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Исследование показало, что люди строили деревянные конструкции полмиллиона лет назад

ByВики Ставропулу

сентябрь 21, 2023
Исследование показало, что люди строили деревянные конструкции полмиллиона лет назад

Исследователи из Ливерпульского университета и Университета Аберистуита обнаружили доказательства того, что люди строили конструкции из дерева полмиллиона лет назад. Команда раскопала хорошо сохранившуюся древесину на археологическом участке водопада Каламбо в Замбии, возраст которого насчитывает не менее 476,000 XNUMX лет и предшествует эволюции Homo sapiens. Следы каменных орудий на древесине свидетельствуют о том, что древние люди сформировали и соединили два больших бревна, чтобы создать конструкцию, возможно, платформу или часть жилища.

Это открытие бросает вызов преобладающему мнению о том, что люди каменного века были кочевниками. Этот регион был постоянным источником воды и обилием еды, что позволяло этим людям селиться и строить постройки. Открытие деревянных построек демонстрирует, что эти древние люди обладали интеллектом, воображением и навыками для создания чего-то, чего раньше никогда не существовало.

Исследовательская группа использовала новые методы люминесцентного датирования, чтобы определить возраст находок. Проанализировав, когда минералы в окружающем песке в последний раз подвергались воздействию солнечного света, исследователи смогли определить возраст древесины в полмиллиона лет. Этот новый метод датирования имеет важное значение для понимания эволюции человека и позволяет датировать события еще дальше во времени.

Водопад Каламбо, расположенный на реке Каламбо, находится на границе Замбии и региона Руква в Танзании. Он известен своим археологическим значением и был номинирован на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Недавние открытия подчеркивают важность этого объекта, и исследователи выступают за признание его объектом Всемирного наследия Организации Объединенных Наций.

Это исследование является частью более широкого проекта «Глубокие корни человечества», финансируемого Советом по исследованиям в области искусств и гуманитарных наук Великобритании. Целью проекта является исследование того, как развивались человеческие технологии в каменном веке. Проект предполагает сотрудничество с Комиссией по сохранению национального наследия Замбии, Музеем Ливингстона, Музеем Мото-Мото и Национальным музеем в Лусаке. Исследователи ожидают, что в заболоченных песках водопада Каламбо будут сделаны новые интересные открытия.

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Наука

Потрясающая красота и научный потенциал кратера Шеклтон на Луне

сентябрь 24, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

ISRO продолжает попытки установить контакт с посадочным модулем и марсоходом Чандраяана-3

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Астронавт Фрэнк Рубио сожалеет о продлении миссии

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Потрясающая красота и научный потенциал кратера Шеклтон на Луне

сентябрь 24, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

ISRO продолжает попытки установить контакт с посадочным модулем и марсоходом Чандраяана-3

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Астронавт Фрэнк Рубио сожалеет о продлении миссии

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Исследователи создают синтетические виды без биохимии и соблюдают эволюционные принципы

сентябрь 24, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев