Археологи обнаружили «золотые сферы» в туннеле Майя

Археологи, работающие в бывших центрах майя, сделали беспрецедентное открытие — два «золотых шара», найденные внутри ранее скрытого туннеля. Шары, сделанные из глины, обернутые золотой пленкой, были найдены в боковом туннеле под Храмом Пернатого Змея в Мексике. Стены туннеля также были покрыты золотым веществом, что заставило исследователей предположить, что это пространство служило священной ритуальной цели. Некоторые исследователи предполагают, что стены были спроектированы так, чтобы имитировать космос и предоставить майя место для изучения ночного неба.

Примечательно, что календарь майя тщательно откалиброван по орбитальным параметрам планет нашей солнечной системы, особенно внутренних планет. Майя были особенно очарованы орбитой Марса, как показано в Дрезденском кодексе, старейшем известном письменном отчете из Америки. Кодекс отображает отслеживание и описание календаря майя в связи с движением Марса по небу.

Золотые шары могли сыграть значительную роль в изучении Красной планеты майя, помогая им лучше понять ночное небо. Хотя их точная цель до сих пор неясна, открытие этих шаров является еще одним свидетельством передовых научных знаний майя и их беспрецедентного понимания небесных тел.

источники:

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