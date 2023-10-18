НАСА предоставило подробную информацию о близком сближении астероида 2023 TK15

НАСА недавно поделилось информацией об астероиде 2023 TK15, ближайшее столкновение которого с Землей ожидается 20 октября. Этот астероид был идентифицирован и отслеживался с помощью передовых технологических инструментов, таких как телескоп NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1 и Catalina Sky Survey. .

Астероид 2023 TK15 в настоящее время движется с поразительной скоростью примерно 79,085 379,994 километров в час – даже быстрее, чем космический челнок. НАСА сообщает, что он пройдет мимо Земли на невероятно близком расстоянии всего в 384,400 XNUMX километра, что ближе, чем расстояние до Луны, составляющее XNUMX XNUMX километров. Такое близкое сближение знаменует собой одно из ближайших столкновений с астероидами в этом году.

Эта космическая скала, принадлежащая к группе околоземных астероидов Аполлона, имеет большую полуось, чем у Земли. Эти астероиды названы в честь астероида Аполлона 1862 года, открытого астрономом Карлом Рейнмутом. Несмотря на близость к Земле, астероид 2023 TK15 не представляет угрозы из-за своих небольших размеров. По оценкам НАСА, его ширина составляет примерно 130 футов, что делает его сравнимым по размеру с самолетом.

Интересно, что это не первый раз, когда астероид 2023 TK15 приближается к Земле, хотя это его первое обозначение как околоземный объект (NEO). Ранее он пролетел мимо нашей планеты 18 июня 2022 года, но Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) подтверждает, что никаких дополнительных сближений в ближайшем будущем не ожидается.

Еще одним интересным открытием стало то, что НАСА недавно приступило к миссии по изучению астероида под названием 16 Психея, известного своим обилием драгоценных металлов, таких как золото, серебро и никель. Однако есть еще один интригующий астероид под названием 33 Полигимния, который был открыт в 1854 году. Этот астероид шириной примерно 50-60 километров плотнее осмия, который признан самым плотным элементом в таблице Менделеева. Эксперты предполагают, что его атомное поведение может указывать на существование еще не известного нам элемента.

Источники: НАСА, LiveScience.