Астероид 2023 SQ1: близкая встреча с Землей

Недавнее заявление НАСА показало, что астероид, известный как 2023 SQ1, находится на пути к Земле и приблизится к ней в ближайшем будущем. Ожидается, что этот астероид размером с дом, имеющий ширину около 58 футов, 2.09 сентября пройдет на расстоянии 24 миллиона километров от нашей планеты.

Хотя этот астероид подпадает под категорию потенциально опасных астероидов, его небольшой размер означает, что он не может представлять значительной угрозы для Земли. НАСА классифицирует как потенциально опасные объекты только астероиды размером более 492 футов. Однако важно отметить, что даже меньшие астероиды могут нанести значительный ущерб, о чем свидетельствует инцидент с Челябинским метеоритом в 2013 году. Челябинский метеорит шириной всего 59 футов ранил более 1,200 человек, когда он взорвался над южным уральским регионом России. .

Космические агентства, такие как НАСА, постоянно следят за небом на предмет приближающихся к нашей планете астероидов. Хотя в настоящее время человечество не в состоянии предотвратить столкновение астероида с Землей, НАСА успешно протестировало миссию под названием DART, которая смогла отклонить астероид от его курса. Такие миссии жизненно важны для подготовки к потенциальным астероидным угрозам в будущем.

Кроме того, 24 сентября на Землю должен вернуться космический корабль НАСА OSIRIS-REx с капсулой, содержащей образцы, собранные с астероида Бенну. Ожидается, что эти образцы дадут ценную информацию о происхождении нашей солнечной системы и характеристиках самого Бенну. Понимание состава и поведения астероидов, таких как Бенну, может помочь в разработке стратегий по смягчению будущих астероидных угроз.

Хотя близкое столкновение с астероидом 2023 SQ1, возможно, и не представляет значительной опасности для Земли, оно служит напоминанием о постоянной бдительности, необходимой при мониторинге и изучении этих небесных объектов. Расширяя наши знания об астероидах и разрабатывая технологии для смягчения потенциальных угроз, мы сможем лучше защитить нашу планету от воздействия этих космических посетителей.

источники:

– НАСА – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства