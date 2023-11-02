Астронавт Аполлона-13 Томас К. Мэттингли скончался в возрасте 87 лет, оставив после себя наследие решения проблем

Томас К. «ТК» Маттингли, выдающийся астронавт НАСА, сыгравший ключевую роль в злополучной миссии «Аполлон-13», скончался в возрасте 87 лет. Замечательные усилия Мэттингли по решению проблем с наземного управления помогли благополучно вернуть экипаж. на Землю, несмотря на то, что его отстранили от миссии перед запуском из-за заражения краснухой.

Несмотря на то, что Мэттингли не мог участвовать в реальном полете, его опыт оказался неоценимым, когда взрыв повредил космический корабль на пути к Луне. Используя свои знания и изобретательность, Мэттингли разработал процедуры Центра управления полетами для сохранения энергии и обеспечения успешного возвращения в атмосферу Земли. В результате астронавты Джеймс Ловелл, Джек Свигерт и Фред Хейз смогли пережить это мучительное путешествие.

Исключительный вклад Мэттингли вышел за рамки миссии «Аполлон-13». Начав свою карьеру в качестве пилота ВМС США, он был выбран в класс астронавтов 1966 года. Позже он служил пилотом командного модуля в миссии «Аполлон-16» и командовал двумя миссиями «Спейс Шаттл», оказав неизгладимое влияние на исследование космоса. .

Его замечательная история была увековечена в знаменитом фильме 1995 года «Аполлон-13», где Мэттингли сыграл актер Гэри Синиз. Благодаря своей преданности своему делу, опыту и способностям решать проблемы Мэттингли сыграл значительную роль в развитии нашего понимания космоса и проложил путь для будущих космических исследований.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какова была роль Томаса К. Мэттингли в миссии «Аполлон-13»?

Ответ: Маттингли изначально был назначен пилотом командного модуля полета Аполлона-13, но был отстранен от полетов из-за заражения краснухой. Тем не менее, он сыграл решающую роль в наземном управлении, разработав процедуры сохранения энергии и обеспечив успешное возвращение экипажа в атмосферу.

Вопрос: В каких еще миссиях участвовал Томас К. Мэттингли?

Ответ: Мэттингли был пилотом командного модуля миссии «Аполлон-16» и командовал двумя миссиями космического корабля «Шаттл».

Вопрос: Как Мэттингли был отмечен в популярной культуре?

Ответ: Невероятный вклад Мэттингли был показан в фильме 1995 года «Аполлон-13», где его персонажа сыграл актер Гэри Синиз.