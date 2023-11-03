Герой Аполлона-13 Т. К. Мэттингли скончался в возрасте 87 лет

Легендарный астронавт НАСА Томас К. «ТК» Мэттингли, сыгравший решающую роль в миссии «Аполлон-13», скончался в возрасте 87 лет. Усилия Мэттингли по решению проблем наземного управления помогли обеспечить безопасное возвращение миссии. экипаж.

Мэттингли, начавший свою карьеру в качестве пилота ВМС США, первоначально был назначен пилотом командного модуля полета Аполлона-13. Однако из-за потенциального заражения краснухой его отстранили от миссии всего за 72 часа до запуска. Мало кто знал, что навыки Мэттингли будут иметь жизненно важное значение перед лицом непредвиденной катастрофы.

По пути к Луне взрыв серьезно повредил космический корабль. Мэттингли, который, к счастью, не заразился этой болезнью, быстро отправился в Центр управления полетами и усердно работал над разработкой процедур, позволяющих экономить электроэнергию. Эти процедуры в конечном итоге позволили поврежденному аппарату успешно вернуться в атмосферу Земли, обеспечив выживание астронавтов Джеймса Ловелла, Джека Свигерта и Фреда Хейза.

Героизм Мэттингли во время миссии «Аполлон-13» позже был изображен в нашумевшем фильме 1995 года «Аполлон-13», где его сыграл актер Гэри Синиз. Хотя в фильме отражены напряженность и трудности, с которыми столкнулась съемочная группа, реальные усилия Мэттингли сыграли важную роль в их благополучном возвращении.

На протяжении всей своей карьеры Мэттингли продолжал вносить свой вклад в исследование космоса. Он служил пилотом командного модуля в миссии «Аполлон-16», а затем взял на себя роль командира космического корабля в двух миссиях космического корабля «Шаттл».

Вклад Томаса К. «ТК» Маттингли в НАСА и исследование космоса оказал неизгладимое влияние. Его способности решать проблемы продемонстрировали истинный дух изобретательности и решимости, которые характеризуют космонавтов. Наследие Мэттингли продолжит вдохновлять будущие поколения исследователей космоса.

источники:

[Phys.org](https://phys.org/news/2023-11-apollo-astronaut-thomas-mattingly-dies.html)

FAQ

Кем был Томас К. «ТК» Мэттингли?

Томас К. «ТК» Маттингли был известным астронавтом НАСА, сыгравшим значительную роль в миссии «Аполлон-13» и на протяжении всей своей карьеры внес важный вклад в исследование космоса.

Какова была роль Маттингли в миссии «Аполлон-13»?

Первоначально Мэттингли был назначен пилотом командного модуля миссии «Аполлон-13», но был остановлен из-за потенциального заражения краснухой. Однако его усилия по решению проблем наземного управления имели решающее значение для обеспечения безопасного возвращения экипажа миссии.

Как Маттингли способствовал благополучному возвращению экипажа Аполлона-13?

После того, как космический корабль был серьезно поврежден взрывом, Мэттингли разработал процедуры по сохранению мощности от наземного управления. Эти процедуры сыграли важную роль в том, чтобы поврежденный корабль успешно вернулся в атмосферу Земли, обеспечив выживание астронавтов.

В каких еще миссиях участвовал Мэттингли?

Помимо миссии «Аполлон-13», Мэттингли служил пилотом командного модуля в миссии «Аполлон-16», а затем взял на себя роль командира космического корабля в двух миссиях космического корабля «Шаттл».

Какое влияние оказал Мэттингли на освоение космоса?

Вклад Мэттингли в НАСА и исследование космоса продемонстрировал дух изобретательности и решимости, которые характеризуют астронавтов. Его способности решать проблемы и преданность своему делу продолжают вдохновлять будущие поколения исследователей космоса.