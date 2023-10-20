Недавно обнаруженный астероид приблизится к Земле вплотную

В последние годы широко признано, что наиболее вероятной причиной вымирания динозавров был удар астероида. Гипотеза Альвареса, распространенная теория, объясняющая это событие вымирания, предполагает, что астероид столкнулся с Землей примерно 65 миллионов лет назад, что привело к уничтожению многочисленных видов динозавров. Подтверждением этой теории является открытие ударного кратера, известного как кратер Чиксулуб, расположенного под полуостровом Юкатан в Мексике. Согласно гипотезе, удар астероида вызвал бы мощные приливные волны и образовал кратер шириной 140 км. Обломки были бы выброшены в космос, накрыв Землю в результате сценария, подобного ядерной зиме, что в конечном итоге привело бы к гибели динозавров.

В ходе недавней разработки Управление координации обороны НАСА (PDCO), отвечающее за мониторинг околоземных объектов (ОСЗ), пролило свет на астероид, который, как ожидается, сегодня пройдет мимо Земли. По прогнозам Центра исследований околоземных объектов НАСА (CNEOS), эта скала, обозначенная как астероид 2023 UH, 2.5 октября приблизится к нашей планете на расстояние 20 миллиона километров. В настоящее время она мчится к Земле со скоростью примерно 39,932 XNUMX километра. в час, что чуть меньше скорости межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Принадлежащий к группе околоземных астероидов Аполлона, астероид 2023 UH является частью класса космических камней, которые пересекаются с орбитой Земли и имеют большие полуоси, большие, чем у Земли. Эти астероиды были названы в честь колоссального астероида Аполлона 1862 года, впервые открытого немецким астрономом Карлом Рейнмутом в 1930-х годах.

НАСА также предоставило информацию о размере астероида 2023 UH, заявив, что он не может быть отнесен к категории «потенциально опасный астероид» из-за своего относительно небольшого размера. Этот астероид шириной от 52 до 118 футов сравним по размеру с самолетом.

Кроме того, ожидается, что сегодня мимо Земли пройдут еще два астероида, астероид 2023 TK15 и астероид 2020 UR, присоединившись к астероиду 2023 UH в его близком сближении.

источники:

– Гипотеза Альвареса: научный консенсус

– Кратер Чиксулуб: научный консенсус

- Управление координации обороны НАСА (PDCO): веб-сайт НАСА.

– Центр исследований околоземных объектов (CNEOS): веб-сайт НАСА.