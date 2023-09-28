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Еще один опасный вызов: астероид 2023 SW6 приближается к Земле

ByГабриэль Бота

сентябрь 28, 2023
Еще один опасный вызов: астероид 2023 SW6 приближается к Земле

После того, как вчера едва не произошло столкновение с астероидом 2023 SF6, Земля снова столкнулась с потенциальным близким столкновением с астероидом. Координационное управление планетарной защиты НАСА (PDCO) выпустило предупреждение о приближении астероида 2023 SW6, который, как ожидается, приблизится очень близко к нашей планете.

Хотя опасности столкновения нет, астероид максимально приблизится к Земле 28 сентября, пройдя мимо на расстоянии 1.3 миллиона километров. Эта космическая скала, движущаяся со скоростью примерно 42,755 2013 километров в час, почти такого же размера, как челябинский астероид, нанесший значительный ущерб при падении на российский город в XNUMX году.

По оценкам НАСА, ширина астероида 2023 SW6 составляет примерно 57 футов, что делает его сравнимым по размеру с небольшим домом. Он принадлежит к группе околоземных астероидов Аполлона, названной в честь астероида Аполлона 1862 года, открытого в 1930-х годах. Эти астероиды пересекают путь Земли на своих орбитах.

Интересно, что это будет первое зарегистрированное близкое сближение астероида 2023 SW6 с Землей. Поиск в базе данных НАСА по малым телам показывает, что астероид не приблизится слишком близко к нашей планете в обозримом будущем.

С точки зрения планетарной защиты, гипотеза Альвареса проливает свет на потенциальную опасность столкновений с астероидами. Эта гипотеза, предложенная Луисом и Уолтером Альваресом в 1980 году, предполагает, что удар астероида более 65 миллионов лет назад спровоцировал вымирание динозавров. Недавние исследования показывают, что Юпитер, самая большая планета в нашей Солнечной системе, возможно, сыграл роль в отклонении астероида от его первоначального курса к Земле.

По мнению физика Брайана Кокса, гравитационная сила Юпитера могла изменить траекторию астероида, приведя его к столкновению с нашей планетой. Значительное влияние Юпитера в Солнечной системе подчеркивает его силу как создателя, так и разрушителя.

источники:
- Координационное управление планетарной обороны НАСА (PDCO).
- Поиск в базе данных НАСА по малым телам.

By Габриэль Бота

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