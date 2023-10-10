CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Муравьи имитируют самодвижущиеся частицы при переноске крупных предметов

ByГабриэль Бота

Октябрь 10, 2023
Муравьи имитируют самодвижущиеся частицы при переноске крупных предметов

Группа физиков из Института науки Вейцмана в Израиле обнаружила, что муравьи вида Paratrechina longicornis коллективно переносят крупные предметы, что напоминает движение самодвижущихся частиц в жидкости. Исследователи заметили, что когда эти муравьи сталкиваются с пищей, они создают феромонный след, чтобы привлечь к этому месту больше муравьев. Как только соберется достаточное количество муравьев, они работают вместе, чтобы перенести предмет обратно в гнездо.

Предыдущие исследования показали, что на начальных этапах переноски объекта отдельные муравьи тянут в разных направлениях, что приводит к короткому перетягиванию каната. Однако со временем формируется групповой менталитет, и муравьи следуют за одним лидером, скоординированно направляясь к гнезду.

Для своего исследования физики покрыли кошачьим кормом винтики разных размеров и сняли на видео, как муравьи собрались вокруг еды и начали нести ее домой. Исследователи обнаружили, что поведение муравьев очень напоминает движение самодвижущихся частиц, описываемое уравнениями Ланжевена в жидкости.

Результаты показывают, что поведение группы муравьев, коллективно несущих большой объект, можно смоделировать, используя те же принципы, которые используются для описания поведения самодвижущихся частиц в физике. Эта связь между кооперативным поведением муравьев и самодвижущимися частицами дает представление о динамике систем, в которых участвуют взаимодействующие особи.

Дальнейшие исследования могут выяснить, как другие виды муравьев и социальных насекомых демонстрируют подобное коллективное поведение при транспортировке объектов и как это поведение можно применить для решения проблем и оптимизации в таких областях, как робототехника и логистика.

Источник: PRX Life (2023). DOI: 10.1103/PRXLife.1.023001

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

Частное солнечное затмение можно будет увидеть в Альберте в эту субботу

Октябрь 12, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Солнечные бури: угроза современным технологиям и инфраструктуре

Октябрь 12, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Кольца древних деревьев свидетельствуют о разрушительной солнечной буре, которая может повлиять на цивилизацию сегодня

Октябрь 12, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Частное солнечное затмение можно будет увидеть в Альберте в эту субботу

Октябрь 12, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Солнечные бури: угроза современным технологиям и инфраструктуре

Октябрь 12, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Кольца древних деревьев свидетельствуют о разрушительной солнечной буре, которая может повлиять на цивилизацию сегодня

Октябрь 12, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Вертолет НАСА Ingenuity Mars установил новый рекорд скорости в 62-м полете

Октябрь 12, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев