Муравьи имитируют самодвижущиеся частицы при переноске крупных предметов

Группа физиков из Института науки Вейцмана в Израиле обнаружила, что муравьи вида Paratrechina longicornis коллективно переносят крупные предметы, что напоминает движение самодвижущихся частиц в жидкости. Исследователи заметили, что когда эти муравьи сталкиваются с пищей, они создают феромонный след, чтобы привлечь к этому месту больше муравьев. Как только соберется достаточное количество муравьев, они работают вместе, чтобы перенести предмет обратно в гнездо.

Предыдущие исследования показали, что на начальных этапах переноски объекта отдельные муравьи тянут в разных направлениях, что приводит к короткому перетягиванию каната. Однако со временем формируется групповой менталитет, и муравьи следуют за одним лидером, скоординированно направляясь к гнезду.

Для своего исследования физики покрыли кошачьим кормом винтики разных размеров и сняли на видео, как муравьи собрались вокруг еды и начали нести ее домой. Исследователи обнаружили, что поведение муравьев очень напоминает движение самодвижущихся частиц, описываемое уравнениями Ланжевена в жидкости.

Результаты показывают, что поведение группы муравьев, коллективно несущих большой объект, можно смоделировать, используя те же принципы, которые используются для описания поведения самодвижущихся частиц в физике. Эта связь между кооперативным поведением муравьев и самодвижущимися частицами дает представление о динамике систем, в которых участвуют взаимодействующие особи.

Дальнейшие исследования могут выяснить, как другие виды муравьев и социальных насекомых демонстрируют подобное коллективное поведение при транспортировке объектов и как это поведение можно применить для решения проблем и оптимизации в таких областях, как робототехника и логистика.

Источник: PRX Life (2023). DOI: 10.1103/PRXLife.1.023001