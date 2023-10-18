Муравьи обнаружены в пластиковых отходах, что подчеркивает более широкое воздействие загрязнения на наземных животных

Недавние открытия на Канарских островах показали, что пластиковое загрязнение влияет не только на морскую жизнь, но и на наземных существ. Исследователи обнаружили муравьев с острова Ла-Пальма, ставших жертвами пластиковых отходов. Исследуя 113 муравьев, они обнаружили муравья Lasius grandis, запутавшегося в красном волокне, и муравья Monomorium, пойманного в ловушку черного муравья, оба из которых, как было подтверждено, были сделаны из пластика.

Хотя широко известно, что пластик представляет угрозу для морских птиц и млекопитающих, это открытие подчеркивает, что наземные животные также подвергаются риску. Пластик был обнаружен в телах верблюдов и связан с сокращением численности певчих птиц. Даже насекомые, такие как личинки ручейников, включили в свои защитные оболочки фрагменты пластика. Однако случаи, когда насекомые запутываются в пластиковых отходах, как, например, муравьи на Канарских островах, редки и являются одними из первых зарегистрированных случаев.

Запутавшиеся муравьи были найдены живыми и, казалось бы, невредимыми, что поднимает вопросы об истинном влиянии таких запутываний. Происхождение пластиковых волокон остается неясным, но потенциальными источниками могут быть близлежащие дороги и пешеходные тропы. Кроме того, пластиковые отходы могут переноситься ветром на большие расстояния, затрагивая даже отдаленные районы.

Обнаружение муравьев, застрявших в пластике, служит напоминанием о том, что пластиковое загрязнение имеет далеко идущие последствия, даже в неожиданных местах. Городской эколог Альваро Луна подчеркивает важность расширения нашего понимания за пределы морских экосистем, чтобы полностью осознать масштаб проблемы.

По мере продолжения исследований становится все более очевидным, насколько повсеместно распространено пластиковое загрязнение. Морской эколог Мелани Бергманн предполагает, что насекомые могли находиться в пластике гораздо дольше, чем считалось ранее. Этот вывод подчеркивает необходимость решения проблемы пластикового загрязнения и его воздействия на все формы жизни, как на суше, так и в океане.

источники:

– TED-Ed/YouTube

– Толстовка Tiny Rescue Climate Collection Solution Not Pollution от Tiny Rescue: Climate Collection