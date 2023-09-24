Погружение в тайну синего оттенка азулена

Азулен с его пленительным темно-синим цветом уже давно является загадкой для химиков всего мира. Институт органической химии и биохимии (IOCB) в Праге сделал шаг ближе к разгадке этой тайны, опубликовав свое исследование в Журнале Американского химического общества (JACS).

Загадочные свойства азулена озадачивали ученых на протяжении десятилетий. Однако почти полвека назад профессор Йозеф Михл пролил некоторый свет на его синий цвет. Сейчас доктор Томаш Сланина и его команда из группы окислительно-восстановительной фотохимии IOCB продолжают это расследование.

Их основная цель — понять, почему азулен нарушает правило Каши — фундаментальный принцип, управляющий излучением света в молекулах. Правило Каши гласит, что после поглощения света молекулы должны излучать флуоресценцию из возбужденного состояния с самой низкой энергией. Однако азулен не придерживается этого правила, что делает его изучение еще более увлекательным.

Исследование команды доктора Сланиной сочетает в себе теоретические расчеты и экспериментальные методы, позволяющие глубже изучить электронную структуру и фотофизические свойства азулена. Их работа направлена ​​на разгадку основных механизмов, которые придают азулену отчетливый синий цвет и необычное светоизлучающее поведение.

Опираясь на фундамент, заложенный профессором Михлом, исследователи из IOCB Праги прокладывают путь к будущим прорывам в понимании азулена. Уникальные свойства этой молекулы могут иметь значение в различных областях, таких как материаловедение и органическая электроника.

По мере того, как появляется все больше знаний о тайнах азулена, ученые приближают нас к раскрытию его полного потенциала. Красота и интрига этой молекулы продолжают вдохновлять исследователей по всему миру.

источники:

- Журнал Американского химического общества (JACS)

– Институт органической химии и биохимии (IOCB) Прага