Влияние антропогенных аэрозолей на характер осадков в Южной Азии

В последние годы растет обеспокоенность по поводу воздействия аэрозолей на климат Земли. Аэрозоли — это мелкие частицы, взвешенные в воздухе, часто выбрасываемые в результате деятельности человека, такой как сельское хозяйство, загрязнение окружающей среды и использование определенных продуктов. Они могут оказать существенное влияние на нашу планету, влияя на то, как солнечная радиация рассеивается и поглощается, а также изменяя формирование облаков и температурные градиенты.

Особую обеспокоенность вызывает Южная Азия, где концентрации аэрозолей являются одними из самых высоких в мире. Новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, показало, что эти аэрозоли оказывают существенное влияние на характер осадков в регионе, особенно в периоды дождей и после них. В исследовании, проведенном доктором Джитендрой Сингхом и его коллегами из Института наук об атмосфере и климате в Цюрихе, использовались методы моделирования, чтобы предсказать, как аэрозоли повлияют на осадки в будущем.

Исследование показало, что аэрозоли обладают боевым высушивающим эффектом, подавляя осадки примерно на 30-50%. Это вызывает особую тревогу, поскольку стабильное количество осадков имеет решающее значение для экономики региона, а также для продовольственной и водной безопасности. Исследователи прогнозируют, что характер осадков может быть подавлен на срок до 50 лет в сезон дождей и на 10 лет в период после сезона дождей.

Воздействие на муссоны обусловлено высокими концентрациями аэрозолей в северном полушарии, которые отодвигают зону внутритропической конвергенции на юг и ослабляют климатические условия. Тип и распределение аэрозолей также играют значительную роль в изменении количества осадков. В предмуссонный и послемуссонный периоды сжигание биомассы и ископаемых доминирует в выбросах аэрозолей, тогда как сезон муссонов характеризуется антропогенными источниками, минеральной пылью и морскими брызгами.

Моделирование исследовательской группы также показало, что парниковые газы оказывают компенсирующее воздействие на аэрозоли, задерживая муссонные осадки. Однако общее снижение количества аэрозолей с 2020 года позволяет предположить, что политика загрязнения воздуха в Северной Америке, Европе и Восточной Азии могла оказать положительное влияние.

Важно отметить, что эти выводы основаны на конкретном сценарии выбросов и могут измениться по мере продолжения усилий по сокращению выбросов углерода. Тем не менее, исследование подчеркивает необходимость более строгой политики по борьбе с аэрозольным загрязнением в Южной Азии и подчеркивает потенциальные последствия изменения характера осадков для природной среды региона и населения.

Источник: Сингх и др. (2023) «Смоделированная пространственная структура изменений осадков во время муссонов, а также в периоды до и после муссонов». Письма о геофизических исследованиях.