Исследование показывает, что шельфовые ледники Антарктиды находятся под угрозой, поскольку они быстро сокращаются

Ученые недавно обнаружили, что Антарктида переживает кризис, поскольку ее шельфовые ледники быстро сокращаются. Комплексный анализ 100,000 40 спутниковых радиолокационных изображений, проведенный исследователями из Университета Лидса, показал, что 25 процентов шельфовых ледников Антарктиды значительно сократились в объеме за последние XNUMX лет. Эта тревожная тенденция особенно очевидна в западной половине Антарктиды, которая более уязвима к теплой воде и испытала быструю эрозию шельфовых ледников.

Шельфовые ледники являются важными стабилизаторами ледников региона, выступая в качестве опор, замедляющих поток льда в океан. Сокращение этих шельфовых ледников увеличивает скорость потери льда с ледникового щита, создавая значительную угрозу глобальному уровню моря. Исследование показало, что из 162 шельфовых ледников вокруг Антарктиды 71 уменьшился в объеме, выпустив в океан ошеломляющие 67 триллионов тонн талой воды.

Шельфовый ледник Гетца и шельфовый ледник Пайн-Айленда были признаны наиболее пострадавшими: они потеряли 1.9 триллиона тонн и 1.3 триллиона тонн льда соответственно. Эти результаты вызывают тревогу, поскольку они указывают на то, что почти половина шельфовых ледников сокращается без каких-либо признаков восстановления, вопреки ожиданиям исследователей.

Спутники сыграли решающую роль в мониторинге шельфовых ледников Антарктиды. Такие миссии, как европейский Copernicus Sentinel-1 и CryoSat Европейского космического агентства, предоставили ученым ценные данные для измерения изменений высоты льда и расчета изменений фактического объема льда. Эти миссии, в частности, вместе с CryoSat ЕКА, сыграли важную роль в мониторинге полярной среды.

Это исследование подчеркивает острую необходимость немедленных глобальных действий по решению проблемы изменения климата и его последствий. Продолжающееся сокращение шельфовых ледников Антарктиды может иметь катастрофические последствия для глобального уровня моря и циркуляции океана. Крайне важно принять срочные и решительные меры для сохранения хрупкого баланса климата нашей планеты и стабильности наших океанов.

источники:

– Исследование журнала Science Advances

- Университет Лидса

– Программа ЕКА «Наука наблюдения за Землей для общества».