Изменение климата приводит к таянию ледяных щитов Антарктиды с угрожающей скоростью

Самый большой в мире оставшийся ледниковый щит Антарктиды быстро теряет массу из-за изменения климата: с 40 года из 162 ледниковых щитов сократилось более 1997 процентов. Эта тревожная тенденция вызывает значительный выброс пресной воды в океан, что представляет собой серьезную угрозу. к глобальным океанским течениям.

Ученые назвали антропогенное изменение климата вероятной причиной быстрой таяния льда в Антарктиде. Повышение температуры тает лед с возрастающей скоростью, что приводит к выбросу огромного количества пресной воды в окружающий океан. Этот приток пресной воды может нарушить баланс солености в океане, потенциально дестабилизируя важнейшие океанские течения.

Океанские течения играют жизненно важную роль в регулировании климата Земли, распределяя тепло по всему миру. Южный океан, окружающий Антарктиду, является домом для некоторых из наиболее влиятельных океанских течений, таких как Антарктическое циркумполярное течение. Нарушение течения этих течений может иметь далеко идущие последствия для климата в глобальном масштабе.

Хотя по-прежнему трудно предсказать точные последствия таяния ледяных щитов для океанских течений, ученые обеспокоены потенциальным нарушением Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC). AMOC играет решающую роль в перераспределении тепла от экватора к Северной Атлантике, влияя на погодные условия и океанические экосистемы.

Усилия по ограничению выбросов парниковых газов и смягчению последствий изменения климата имеют важное значение для предотвращения дальнейшей потери льда в Антарктиде. Продолжающиеся исследования и мониторинг региона имеют решающее значение для понимания всех масштабов последствий и разработки эффективных стратегий по смягчению потенциальных рисков.

источники:

– Уильям Хантер. «Более 40 процентов из 162 ледяных щитов Антарктиды сократились с 1997 года», Daily Mail (12 октября 2023 г.)