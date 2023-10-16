Шельфовые ледники Антарктиды движутся вместе с приливами

Резюме: Согласно недавнему исследованию, границы шельфовых ледников Антарктиды смещаются на девять миль во время прилива. Это движение имеет важное значение для понимания динамики шельфовых ледников и может помочь ученым предсказать будущие изменения ледникового щита Антарктиды.

Антарктида, самый южный континент на Земле, является домом для массивных шельфовых ледников, окружающих ее береговую линию. Эти шельфовые ледники постоянно находятся в движении, но теперь исследователи обнаружили, что их границы также меняются вместе с приливами.

В исследовании, проведенном группой исследователей из различных учреждений, использовались спутниковые данные для отслеживания движения шельфовых ледников Антарктиды. Они обнаружили, что шельфовые ледники движутся под действием гравитационных сил, создаваемых приливами. Это перемещение может достигать девяти миль, в зависимости от местоположения и размера шельфового ледника.

Понимание динамики шельфовых ледников имеет решающее значение для прогнозирования будущего поведения ледникового щита Антарктиды. По мере повышения глобальной температуры таяние шельфовых ледников может способствовать повышению уровня моря. Точно предсказывая движение шельфовых ледников, ученые смогут лучше оценить потенциальное воздействие на уровень моря и прибрежные сообщества по всему миру.

Исследователи также отметили, что смещение границ шельфового ледника может иметь последствия для стабильности самих шельфовых ледников. По мере перемещения границ они могут создавать напряжения и трещины во льду, потенциально увеличивая вероятность откалывания, когда от шельфа откалываются большие куски льда.

Это исследование дополняет наше понимание сложной и динамичной природы шельфовых ледников Антарктиды. Изучая движение этих шельфов во время приливов, ученые могут получить представление о факторах, определяющих их поведение, и сделать более точные прогнозы о будущем состоянии ледникового щита Антарктиды.

Определения:

– Шельфовые ледники: толстые плавучие ледяные платформы, прикрепленные к побережью Антарктиды.

– Приливы: регулярные подъемы и опускания океанов Земли, вызванные гравитационным притяжением Луны и Солнца.

источники:

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