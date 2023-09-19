Тревожное сокращение площади морского льда в Антарктиде вызывает обеспокоенность по поводу глобального потепления

Спутниковые данные показали, что уровень морского льда вокруг Антарктиды в зимний сезон достиг беспрецедентно низкого уровня, что указывает на тревожную тенденцию для региона, который ранее считался устойчивым к последствиям глобального потепления. Это развитие событий встревожило ученых, которые утверждают, что сочетание таких факторов, как рекордно теплые океаны, изменения океанских течений и ветров, а также явление Эль-Ниньо, вероятно, способствуют снижению численности населения.

Обширный ледяной покров Антарктиды играет решающую роль в регулировании температуры Земли, отражая энергию Солнца и охлаждая окружающую воду. Однако, если Антарктида продолжит терять лед, она может превратиться из системы охлаждения Земли в источник тепла. Текущая площадь морского льда на поверхности Антарктического океана составляет менее 17 миллионов квадратных километров, что на 1.5 миллиона квадратных километров ниже типичного среднего показателя за сентябрь и значительно ниже предыдущих рекордных минимумов зимнего ледяного покрова. Площадь отсутствующего льда примерно в пять раз превышает площадь Британских островов и может иметь далеко идущие последствия для климата нашей планеты.

Ученые обеспокоены влиянием сокращения количества морского льда на Антарктиду и глобальный климат. Доктор Вальтер Мейер, который следит за морским льдом в Национальном центре данных по снегу и льду, не имеет оптимистических прогнозов относительно значительного восстановления морского льда. Хотя понимание точных причин сокращения морского льда в этом году остается загадкой, низкий уровень морского льда считается важнейшим индикатором в год, отмеченный многочисленными рекордами высоких глобальных и океанских температур. Эксперты утверждают, что уязвимость Антарктиды становится все более очевидной.

Помимо изучения воздействия на Антарктиду и глобальный климат, ученые также проводят исследования и наблюдения, чтобы лучше понять причины исчезновения зимнего льда. Считается, что необычно теплые океаны, изменения океанских течений и ветры, влияющие на температуру Антарктики, являются важными факторами, способствующими этому. Развивающиеся погодные условия Эль-Ниньо в Тихом океане также могут сыграть свою роль в сокращении морского льда, хотя в настоящее время он относительно слаб.

Уменьшение количества морского льда в Антарктиде представляет собой серьезную угрозу не только для региона, но и для прибрежных сообществ во всем мире. Повышение уровня моря в результате таяния материкового льда может привести к разрушительным штормовым нагонам, которые угрожают миллионам людей. Изменения, происходящие на ледяных щитах Антарктиды, соответствуют прогнозируемому наихудшему сценарию, подчеркивая острую необходимость решения проблемы глобального потепления и его воздействия на хрупкие экосистемы нашей планеты.

источники:

– Национальный центр данных по снегу и льду

- Новости BBC