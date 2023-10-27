Морской лед в Антарктике сократился до рекордно низкого уровня, что ускоряет глобальное повышение уровня моря

Морской лед Антарктиды, когда-то достаточно обширный, чтобы удвоить размер замерзшего континента, в этом году достиг рекордно низкого уровня. Более теплые океанские воды, вызванные изменением климата, способствовали значительному сокращению зимнего морского льда, причем в этом году наблюдается наименьшая площадь льда с момента начала спутниковых измерений в 1980 году.

В недавнем анализе, проведенном Национальным центром данных по снегу и льду, было обнаружено, что 10 сентября морской лед достиг наибольшей площади в году, но он был почти на 350,000 1986 квадратных миль меньше, чем предыдущий рекордный минимум в XNUMX году. в морском льду имеет далеко идущие последствия, особенно в отношении глобального повышения уровня моря.

Хотя отсутствие морского льда напрямую не увеличивает количество воды в океане, оно играет решающую роль в защите ледников и шельфовых ледников от штормов и теплых океанских вод. Отсутствие морского льда ускоряет таяние этих наземных ледяных образований, что приводит к повышению уровня моря. Кроме того, обнаженная океанская вода поглощает больше тепла, чем лед, что затрудняет восстановление и реформирование морского льда в последующие годы.

Ученые предупреждают, что система морского льда Антарктики вступила в новый режим, характеризующийся более сильным влиянием теплых океанских вод, которые ограничивают рост льда. Значительная потеря морского льда является тревожным индикатором воздействия изменения климата на Антарктиду.

Дальнейшие исследования также подчеркивают быстрое таяние ледников и шельфовых ледников Антарктиды. В частности, шельфовый ледник Западной Антарктики наиболее остро реагирует на глобальное потепление. Он содержит значительное количество воды, которая в случае таяния может значительно поднять уровень мирового океана.

Ускоряющееся сокращение морского льда в Антарктике требует срочных действий по смягчению последствий изменения климата и ограничению дальнейшего глобального повышения уровня моря. Поскольку человечество сталкивается с последствиями этих изменений, меры по адаптации становятся необходимыми для решения проблем, связанных с таянием льдов в Антарктиде.

FAQ

1. Как сокращение морского льда в Антарктике способствует повышению глобального уровня моря?

Отсутствие морского льда приводит к ускоренному таянию ледников и шельфовых ледников на суше. По мере того, как эти наземные ледяные образования тают, они добавляют дополнительную воду в океаны, что приводит к глобальному повышению уровня моря.

2. Почему морскому льду трудно восстановиться после тяжелого года сокращения?

Открытая океанская вода, которая не замерзает, поглощает больше тепла, чем лед. Такое повышенное поглощение тепла затрудняет повторное формирование нового льда в последующие годы, препятствуя восстановлению морского льда после значительного сокращения.

3. Каково воздействие теплых океанских вод на систему морского льда Антарктики?

Более теплые океанские воды ограничивают рост льда, что потенциально может привести к новому режиму в системе морского льда Антарктики. Влияние теплых океанских вод уменьшает площадь морского льда и способствует его сокращению с течением времени.